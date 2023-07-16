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17 июля 2023 г.

Денис Сафин поздравил металлургов с профессиональным праздником

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Редакция Орен.Ру
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Каждое третье воскресенье июля в России отмечают День металлурга. В 2023 году он выпадает на 16-е число.

Генеральный директор управляющей компании «Уральская Сталь» Денис Сафин поздравил металлургов комбината и Загорского трубного завода с профессиональным праздником

Дорогие друзья, уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем Металлурга!

Металлургия – основа экономики любой страны. Без черной металлургии не будет дорог и мостов, трубопроводов и портов. Встанут стройки, машиностроение. А в основе любого современного производства – станки и инструменты из стали.

Я искренне горд тем, что металлурги Загорского трубного завода и комбината Уральская Сталь ежедневным трудом вносят неоценимый вклад в развитие экономики и стабильное будущее нашего государства.

Желаю новых профессиональных достижений, крепкого здоровья и благополучия.

Нашим предприятиям – процветания, а нашим домам – счастья!

С Праздником!

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