Денис Сафин поздравил металлургов с профессиональным праздником

Каждое третье воскресенье июля в России отмечают День металлурга. В 2023 году он выпадает на 16-е число.
Генеральный директор управляющей компании «Уральская Сталь» Денис Сафин поздравил металлургов комбината и Загорского трубного завода с профессиональным праздником
Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем Металлурга!
Металлургия – основа экономики любой страны. Без черной металлургии не будет дорог и мостов, трубопроводов и портов. Встанут стройки, машиностроение. А в основе любого современного производства – станки и инструменты из стали.
Я искренне горд тем, что металлурги Загорского трубного завода и комбината Уральская Сталь ежедневным трудом вносят неоценимый вклад в развитие экономики и стабильное будущее нашего государства.
Желаю новых профессиональных достижений, крепкого здоровья и благополучия.
Нашим предприятиям – процветания, а нашим домам – счастья!
С Праздником!