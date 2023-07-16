Александр Бедринов поздравил металлургов с профессиональным праздником

Исполняющий обязанности управляющего директора Уральской Стали Александр Бедринов поздравил новотройчан с Днём металлурга.
Уважаемые работники и ветераны металлургической промышленности!
Поздравляю с дорогим для всех нас праздником — Днём металлурга!
Эта профессия объединяет грамотных, ответственных, мужественных людей,
которые на протяжении многих лет создают историю комбината и отрасли.
Металлургия занимает одну из ключевых позиций в экономике нашего государства, благодаря ежедневному труду, мы вносим значимый вклад в ее развитие.
Благодарю всех вас за самоотдачу, мастерство и личный вклад!
Слова особой благодарности адресованы нашим дорогим ветеранам!
Уважаемые металлурги, крепкого вам здоровья и благополучия на долгие годы!
Мы гордимся значимыми результатами своего нелегкого труда –
сотнями мостов и зданий, километрами трубопроводов и десятками судов.
В каждом из этих стратегических объектов – наш металл и частички наших душ!
Пусть процветает дело, которому мы посвятили свои жизни!