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17 июля 2023 г.

Александр Бедринов поздравил металлургов с профессиональным праздником

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Редакция Орен.Ру
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Исполняющий обязанности управляющего директора Уральской Стали Александр Бедринов поздравил новотройчан с Днём металлурга.

Уважаемые работники и ветераны металлургической промышленности!

Поздравляю с дорогим для всех нас праздником — Днём металлурга!

Эта профессия объединяет грамотных, ответственных, мужественных людей,

которые на протяжении многих лет создают историю комбината и отрасли.

Металлургия занимает одну из ключевых позиций в экономике нашего государства, благодаря ежедневному труду, мы вносим значимый вклад в ее развитие.

Благодарю всех вас за самоотдачу, мастерство и личный вклад!

Слова особой благодарности адресованы нашим дорогим ветеранам!

Уважаемые металлурги, крепкого вам здоровья и благополучия на долгие годы!

Мы гордимся значимыми результатами своего нелегкого труда –

сотнями мостов и зданий, километрами трубопроводов и десятками судов.

В каждом из этих стратегических объектов – наш металл и частички наших душ!

Пусть процветает дело, которому мы посвятили свои жизни!

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