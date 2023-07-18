Уральская Сталь запускает для своих работников новую оздоровительную программу

Уральская Сталь (с Загорским трубным заводом входит в единый металлургический холдинг) запускает новую корпоративную программу «ПРО_Здоровье». Мероприятие реализуется при поддержке Минздрава региона и Оренбургского областного центра общественного здоровья медицинской профилактики (далее Центр).

«Забота о сотрудниках и их семьях – приоритетное направление социальной политики Уральской Стали. На комбинате реализуется широкий спектр здоровье сберегающих программ. Сегодня многие уже стали понимать, что здоровым быть необходимо, выгодно и модно. Актуальной темой для нас является запуск такой необходимой программы, которая предоставит возможность и помощь работникам, желающим избавиться от вредных для здоровья привычек. Как раз для них мы организовали подпрограммы по пяти направлениям: формирование правильных пищевых привычек для коррекции веса, помощь в избавлении от табачной и алкогольной зависимостей, поддержка ментального здоровья и повышение физической активности через поддержку и популяризацию занятий физкультурой и спортом». – рассказал и.о. директора по социальным вопросам Анатолий Колестинский.

Пятиступенчатая программа подразумевает не просто информирование работников о вреде пагубных зависимостей, а системно организованную помощь экспертов из областного Центра, а также местных квалифицированных специалистов по работе со случаем.

Первым этапом программы является анкетирование, которое поможет выявить потребности металлургов и скорректировать предлагаемые меры.

Программа задумана, как «живой» инструмент помощи работникам, их близким – предложения по улучшению принимаются через канал обратной связи «Твой голос», работающей на комбинате.