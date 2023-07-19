На Уральской Стали определили лучших по профессии в 2023 году

На Уральской Стали (с Загорским трубным заводом входит в единый металлургический холдинг) подведены итоги корпоративного конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».

Мероприятие направлено на стимулирование рабочих к достижению личных и коллективных трудовых успехов, совершенствование их профессиональных знаний и методов работы, а также содействует росту квалификации кадров. Традиционно проводится в преддверии Дня металлурга.

Свою квалификацию по 8 профессиям показали 94 работника из 15 подразделений комбината.

Лучшим среди агломератчиков признан Олег Дебуля, 2 место занял Юрий Люсов, третье – Илья Савостьянов.

Среди машинистов разливочной машины лучший результат у Андрея Седайкина, серебро у Дениса Коротовского, бронза у Виталия Гречко.

У газовщиков коксовых печей в тройке победителей – Александр Лобачев, Владимир Пузин и Владимир Волнухин.

Пальму первенства между водителями погрузчика взял Федор Атанов, вторым стал Сергей Виказин, третьим – Артур Игбаев.

Тройку лидеров слесарей-ремонтников возглавили: Алексей Мананников, Сергей Морозов и Алексей Костерин.

В ходе испытаний электрогазосварщиков бесспорным лидером оказался Марат Абдулин, за ним Анатолий Ушенин и Сергей Зинченко.

Достигнуть лучшего результата среди огнеупорщиков удалось Сергею Долгорукову, незначительно отстал от него Валентин Федотенко, следующий результат показал Дмитрий Савин.

В соревнованиях локомотивных бригад из числа машинистов тепловоза первую, вторую и третью ступени пьедестала заняли Анатолий Саблин, Валентин Ганеев и Владимир Большаков. Среди помощников машинистов тепловоза – Владимир Красовский, Руслан Жанетов и Игорь Ноздрачев.

Победители и призеры соревнований награждены Дипломами и премиями от Уральской Стали.