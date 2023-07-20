Льготные категории оренбуржцев могут получить субсидию на подключение к газу

Оренбургская область реализует программу догазификации, в рамках которой бесплатно подключаются к газу домовладельцы, расположенные в газифицированных населенных пунктах. Льготные категории граждан могут получить еще и субсидию на подключение к газу.

В Оренбуржье льготные категории граждан могут получить субсидию на подключение к газу по программе догазификации.

Единовременная материальная помощь на подключение к газу рассчитывается индивидуально, но не может превышать 100 тысяч рублей.

Средства можно направить на проведение работ внутри границ земельного участка, покупку и установку газоиспользующего оборудования.

Право на субсидию имеют оренбуржцы, чьё домовладение включено в план-график догазификации.

В 2023 году предоставлена субсидия на догазификацию 96 домовладений (из них 25 — малоимущим семьям с детьми) на общую сумму 4,5 млн руб.

Полностью подключены к газораспределительным сетям 8 домовладений.

На газификацию можно также потратить средства регионального материнского (семейного) капитала. За 6 месяцев текущего года это сделали 130 многодетных семей.

Право на субсидию имеют:

ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны и боевых действий;

члены семей погибших этих категорий;

многодетные семьи;

малоимущие, в том числе с детьми.

Единовременная материальная помощь на подключение к газу рассчитывается индивидуально, но не может превышать 100 тысяч рублей.

Средства можно направить на проведение работ внутри границ земельного участка, покупку и установку газоиспользующего оборудования.

Для получения субсидии необходимо подать в администрацию муниципального района или городского округа заявление, копию паспорта и свидетельства о праве собственности на домовладение, документы, подтверждающие принадлежность к льготной категории, и другие документы, которые могут потребоваться.

Субсидия предоставляется в течение 30 рабочих дней со дня подачи заявления.

Догазификация — это возможность получить газ в дом в короткие сроки и по доступной цене. Льготные категории граждан могут получить еще и субсидию на подключение к газу. Это хорошая возможность улучшить свои жилищные условия и повысить качество жизни.