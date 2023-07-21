Новые виды продукции, цифровизация производства и поддержка персонала – основные драйверы развития «Уральской Стали»

Об этом сообщил Андрей Лясковский, заместитель генерального директора УК «Уральская Сталь» по стратегии, инвестициям и операционной эффективности в своем выступлении на V Федеральном форуме «Производительность труда» в Казани.

Форум ежегодно проводится Федеральным центром компетенций в рамках реализации национального проекта «Производительность труда». В этом году впервые отдельная сессия была посвящена металлургическому сектору, в которой приняли участие представители компаний — лидеров отрасли. В ходе сессии «Драйверы развития отечественной металлургии» Андрей Лясковский отметил, что «для повышения производительности труда необходимо использовать все инструменты бережливого производства, самые важные из которых — развитие сотрудников и цифровизация бизнес-процессов. Постоянное повышение эффективности существующих производств — приоритет холдинга, определенный генеральным директором Управляющей компании «Уральская Сталь» Денисом Сафиным».

«Бизнес-система Уральской Стали позволяет поддерживать портфель проектов операционных улучшений в компании на уровне 2,5 млрд руб. в год. На сегодняшний день нам удалось достичь 80% уровня вовлеченности персонала в эту программу. Премиальный фонд программы проектов операционных улучшений составляет 5% от достигнутого экономического эффекта», — сообщил Андрей Лясковский.

По его словам, участие в Национальном проекте «Производительность труда» помогает Уральской Стали внедрить культуру бережливого производства, позволяющую экономить значительные ресурсы и находить оптимальные варианты решения бизнес-задач.

Как отметили участники форума, российская металлургия в последние полтора года столкнулась с рядом беспрецедентных вызовов, которые трудно было спрогнозировать заранее, в связи с чем предприятиям пришлось переориентироваться на внутренний рынок. Это, в свою очередь, обострило конкуренцию и стимулировало металлургические компании делать ставку на снижение себестоимости и повышение качества продукции. Ключевую роль в этом играет внедрение технологий бережливого производства и повышения производительности труда.