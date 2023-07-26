70 лет путешествия в детство: юбилей Оренбургской детской железной дороги

26 июля 2023 года, мы отмечаем 70-летний юбилей Оренбургской детской железной дороги, знакового символа нашего города. Это место, где городские легенды оживают, сообщает объединенный госархив региона.

Исторический момент открытия дороги случился в 1953 году. За удивительно короткий срок в 68 дней была построена магистраль, соединившая город Чкалов, который мы сегодня знаем как Оренбург, с пионерскими лагерями в живописном пригороде Дубки. Один из лагерей, получивший название «Дубки», приветствовал своих первых гостей в том же летнем сезоне.

Уникальная железная дорога функционировала благодаря двум паровозам, трем вагонам и мотовозу. С шириной колеи в 750 миллиметров, она простиралась на 5,8 километрах, связывая четыре станции: начальную «Комсомольскую», затем «Пионерскую», «Кировскую» и конечную — «Дубки». Интересный факт — все операции по обслуживанию дороги выполнялись детьми. Около 500 юных жителей города освоили профессии машинистов, путейцев, связистов в специальных кружках.

Таким образом, детская железная дорога стала неотъемлемой частью Оренбурга. В мае 2023 года здесь открылся 70-й сезон дороги, который радует посетителей всего тремя остановками: «Комсомольская», «Дубки» и «Кировская». Все вагоны теперь оборудованы пандусами для маломобильных граждан, а вождением занимаются школьники-машинисты.

Летнюю практику на Оренбургской детской железной дороге проходят 539 увлеченных железнодорожников. За 70 лет существования этого уникального проекта здесь успели пройти практику около 38 тысяч детей. Это место продолжает вдохновлять и учить, предоставляя ценный опыт для юного поколения.