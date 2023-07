Невосполнимая потеря: Шинейд О’Коннор, голос ‘Nothing Compares 2 U’, ушла из жизни в 56 лет

Шинейд О’Коннор, ирландская певица, автор песен и активистка, скончалась в возрасте 56 лет. Причина смерти не сообщается.

О’Коннор родилась в Дублине, Ирландия, в 1966 году. Она начала свою музыкальную карьеру в 1980-х годах и быстро стала одной из самых популярных певиц в мире. Ее голос, отмеченный сильным вокалом и мощным диапазоном, был одним из ее самых отличительных черт.

О’Коннор была также известна своей эксцентричной личностью и своей готовностью говорить на острые социальные и политические темы. Она была активным борцом за права женщин, детей и людей с психическими заболеваниями.

В 1990 году О’Коннор выпустила свой самый известный альбом «I Do Not Want What I Haven’t Got». Альбом содержал хит-сингл «Nothing Compares 2 U», который стал международным хитом. Песня была посвящена матери О’Коннор, которая умерла, когда ей было всего 15 лет.

О’Коннор выпустила еще несколько альбомов, но ее карьера пошла на спад в 1990-х годах. Она боролась с психическими заболеваниями и проблемами с наркотиками. В 2000-х годах она сделала несколько попыток вернуться на сцену, но ее успех был ограниченным.

Смерть Шинейд О’Коннор — это большая потеря для мира музыки. Она была талантливой артисткой, которая оставила свой след в истории. Ее музыка будет продолжать вдохновлять и трогать сердца людей во всем мире.

Вот несколько цитат о Шинейд О’Коннор от ее коллег и поклонников:

«Шинейд была невероятно талантливой певицей и артисткой. Ее голос был уникальным, а ее музыка была очень трогательной. Она будет очень скучать.» — Боб Гелдоф , музыкант

, музыкант «Шинейд была смелой и независимой женщиной, которая никогда не боялась говорить то, что думала. Она была источником вдохновения для многих людей, и ее смерть — это большая потеря.» — Мадонна , певица

, певица «Шинейд была невероятно яркой личностью, которая всегда бросала вызов статус-кво. Она была настоящим оригиналом, и ее будет очень не хватать.» — Ленни Кравиц, музыкант

Наши мысли и молитвы с семьей и друзьями Шинейд О’Коннор в это трудное время.