Уральская Сталь с августа повышает зарплаты

Уральская Сталь (с Загорским трубным заводом входит в единый металлургический холдинг) по решению генерального директора Управляющей компании Дениса Сафина дифференцировано повысит доходы работников начиная с августа. Для этого выделен дополнительный фонд оплаты труда.

При увеличении денежного вознаграждения будет впервые применён новый подход, суть которого состоит в том, что наибольший процент повышения затронет самые небольшие тарифные ставки и оклады. Увеличение по отдельным профессиям составит до 22%.

«Достойная оплата труда работников – безусловный приоритет Уральской Стали. Ответственно работая, выполняя производственные планы, внедряя принципы бережливого производства и просто оставляя чистым свое рабочее место, мы все вносим вклад в общее дело развития комбината, что, конечно, будет положительно влиять на размер оплаты труда», – отметил Денис Сафин.

По его словам, система мотивации направлена на повышение эффективности и качества работы. Выплачиваются премии по итогам работы за год, за производственные результаты, за содействие рационализаторству и операционные улучшения.

Кроме того, на предприятии действует один из лучших социальных пакетов в отрасли. Заботу о здоровье металлургов обеспечивает сильная собственная медицинская база, выделяются путевки на оздоровление и отдых работников, в том числе для их детей и ветеранов предприятия. Комбинат ежемесячно выплачивает пособия своим ветеранам, а сотрудникам оказывает материальную помощь в сложных жизненных ситуациях и в связи с особыми датами.