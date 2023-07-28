Уральская Сталь повысила производительность листопрокатного цеха

В листопрокатном цехе №1 Уральской Стали (с Загорским трубным заводом входит в единый металлургический холдинг) реализуется программа повышения операционной эффективности. Комплекс инициатив рабочей группы имеет потенциал в 550 млн рублей экономического эффекта.

Рабочая группа была создана в начале года. В неё вошли специалисты листопрокатного цеха и дирекции по развитию Бизнес–системы. Цель – поиск и устранение потерь, потерь времени, металла, потерь надежности оборудования.

Более трех месяцев рабочая группа собирала и приоритезировала все ограничения по технологической цепочке, начиная от работы участка зачистки и вырубки металла и заканчивая отгрузкой готовой продукции. В итоге высший приоритет получили агрегаты линии порезки проката, который стали наиболее «узким местом» в производственной цепочке, то есть решение этим проблем принесёт сразу видимый результат.

Рабочая группа подготовила более десятка инициатив направленных на снижение потерь участка резки. Многие инициативы были давно известны производственникам, но не имели не экономической оценки, ни плана реализации.

Освоена и внедрена технология нормализующей прокатки с целью получения тех же механических свойств листового проката, как и при контролируемой прокатке, но при более высоких температурах. В новом режиме работы стана 2800 времени для остывания листа перед его обработкой требуется меньше, производительность клетей ДУО и КВАРТО возросла. Было принято решение часть проката резать горячим на дисковых ножах, минуя гильотинные, которые работают в два раза медленнее. Ими продолжают обрабатывать прокат в толщинах от 40 мм и более.

Ещё одна инициатива – заменить ножи, которые режут металл. Новые из более прочной стали марок 5ХВ2СФ, 6Х6В3МФС изготовили в фасоннолитейном цехе, их стойкость на 20% выше.

Наблюдения за работой персонала показал, что узкие места есть не только в работе оборудования, но и в организации производства. Раньше при планово-предупредительном ремонте стана на разборку электросхем и допуск бригад уходило два часа. Теперь наряд-допуски ремонтники готовят заранее, а к действующему электромонтеру привлекли ещё одного и разделили зоны их ответственности. Это сократило время процесса до часа.

Обратили внимание специалисты и на приёмные карманы, из которых кран забирает листы, чтобы отгрузить на склад готовой продукции. Благодаря введению в процесс световой сигнализации, которая заранее сообщает о наполняемости карманов, они своевременно освобождаются, не допуская остановки резки листов.

Сегодня все предложения внедрены. Участвующие в их реализации работники премированы. Если на старте программы ЛПЦ-1 отгружал потребителям 80 тысяч тонн проката в месяц, то текущая производительность – 84 тыс. тонн. С 1 августа в рабочей группе произойдут изменения по составу участников, чтобы увеличить присутствие специалистов ремонтных служб.

«Только в ЛПЦ-1 эффект за 4 месяца составил 200 млн, из которых 5% это премиальный фонд 310 работников цеха. Впереди цель 550 млн и потенциал более 1 млрд рублей. Посмотрим, чем ответят прокатчикам сталевары и аглококсодоменное производство», – рассказал директор по операционной эффективности управляющей компании «Уральская Сталь» Александр Новиков.

В следующем году в ЛПЦ-1 запланирована модернизация оборудования правой линии резки путём установки сдвоенных кромкообрезных ножниц взамен низко производительных гильотинных, что позволит дополнительно увеличить выпуск готового проката.