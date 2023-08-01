Агентство развития Новотроицка привлечет студентов к модернизации городской инфраструктуры

В преддверии открытия Агентства развития Новотроицка в Новотроицком строительном техникуме состоялся первый проектный семинар, посвященный организации аудита территории города. По итогам работы организации совместно сформируют список приоритетных объектов и территорий, нуждающихся в поддержке.

В конце 2023 года по инициативе и при поддержке Уральской Стали начнёт работать новая общественная организация — Агентство развития Новотроицка. Его команда сосредоточится на запуске проектов в области экологии, бизнеса, развития городской среды и социальных программ. Агентство будет поддерживать жителей в реализации их идей по проведению культурных событий, активизации волонтерских движений и внедрению новых городских сервисов.

В рамках подготовки к открытию Агентства в городе пройдет серия мероприятий, призванных выявить приоритетные проекты. Первым шагом стал семинар в Новотроицком строительном техникуме. Его студенты познакомились с методикой и практическими инструментами проведения аудита территории и применили полученные знания на практике. Под руководством приглашенных экспертов они провели осмотр здания техникума, общественного и дворового пространства.

«Наша главная цель – вовлечь молодых специалистов в процесс аудита. Показать, что они могут влиять на облик родного города, и вдохновить их на генерацию собственных идей, – отмечает ведущий семинара, генеральный директор компании «Урбан Про» Александр Холоднов. – Агентство развития Новотроицка готово предоставить экспертное сопровождение разработки инновационных проектов, которые направлены на улучшение качества жизни местных жителей, и предложения студентов могут стать такими проектами».

Итогом семинара и аудита прилегающей территории станет список территорий, нуждающихся в поддержке. В сентябре 2023 года в техникуме состоится еще одна встреча. Там студенты под руководством экспертов представят итоги работы и обоснование выбора приоритетных объектов.

«Семинар стал значимым шагом в развитии Новотроицка и государственно-частного партнерства. Уже через несколько месяцев студенты представят результаты своих исследований представителям Агентства, Администрации города Новотроицка и компании «Уральская Сталь», – рассказывает директор Новотроицкого строительного техникума Марина Хмырова. – Используя уже имеющуюся научную базу и приобретенные сегодня навыки, наши студенты могут стать движущей силой в формировании будущего городской инфраструктуры».