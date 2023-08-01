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1 августа 2023 г.

Сергей Журавлев назначен управляющим директором Уральской Стали

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Редакция Орен.Ру
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Генеральный директор управляющей компании «Уральская Сталь» Денис Сафин представил коллективу комбината «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в единый металлургический холдинг) нового управляющего директора.

«Новый управляющий директор обладает большим опытом работы на производстве. Этот практический опыт поможет ускорить темпы реализации наших стратегических проектов и будет способствовать повышению производственной дисциплины», – заявил Денис Сафин.

Сергей Журавлёв в прошлом заместитель генерального директора по металлургическому производству на металлургическом комбинате Череповца. Свой профессиональный путь металлурга начал в 1998 году. Прошел все ступени профессионального роста от рабочего до начальника сталеплавильного производства. В 2022 году признан Человеком года в сфере хозяйственно-экономической деятельности. Имеет огромный опыт в направлении по снижению затрат на производстве и улучшению качественных показателей продукции.

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