Гендиректор «Уральской Стали» Денис Сафин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Уважаемые железнодорожники!

Поздравляю вас с профессиональным праздником, и от имени многотысячного коллектива Уральской Стали и Загорского трубного завода благодарю за труд и преданность делу. Железнодорожная отрасль – основа экономики, имеющая огромное значение для бесперебойной работы нашей компании. Благодаря ежедневному самоотверженному труду железнодорожников и транспортников Уральской Стали и ЗТЗ, наших коллег из Российских железных дорог и транспортных компаний-партнеров, металлургическая и трубная продукция отгружается и доставляется в самые отдаленные регионы России. Туда, где она нужна и востребована для строительства и развития инфраструктуры нашей страны.

Желаю вам успехов в труде и новых профессиональных достижений, безаварийной работы, счастья и благополучия дома!