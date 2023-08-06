Управляющий директор АО «Уральская Сталь» Сергей Журавлёв поздравил железнодорожников

Уважаемые работники железнодорожного транспорта и ветераны отрасли! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Этот день объединяет всех, кто связан с железной дорогой – машинистов и ремонтников, инженеров и диспетчеров, строителей и рабочих! Каждый из вас вносит свой вклад в развитие этого важнейшего транспорта и его бесперебойную работу.

Управление железнодорожного транспорта и управление организации железнодорожных перевозок Уральской Стали являются одними из значимых подразделений в структуре комбината. Главным показателем их успешной работы является своевременная организация железнодорожных грузоперевозок на предприятии и обеспечение отгрузки готовой продукции клиентам Уральской Стали.

Дорогие друзья, спасибо вам за преданность выбранному делу, энергию и энтузиазм, которые позволяют вам успешно решать стоящие перед вами задачи и обеспечивать стабильную и эффективную работу железнодорожного транспорта. Счастья и здоровья вам и вашим близким!