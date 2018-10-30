Вторая игра между вчерашними соперниками. Время осторожности закончилось, с места в карьер начинают команды. Андреев подает, тюменцы справляются с подачей и Бессмертных забивает Оренбургу – 5:4, Пархомчук отправляет мяч на половину гостей – 6:4. Гости сделали выводы из вчерашней игры и не отпускают далеко от себя по счету оренбургскую команду, Никишин подает эйс – 13:12, вдогонку заколачивает Максимов – 13:13. От блока «Тюмени» мяч опускается в аут – 16:14. Соперники идут очко в очко, Бессмертных забивает мяч – 19:20, игроки «Нефтяника» блокируют атаку гостей – 20:20. Фетцов результативно завершает оренбургскую атаку, счет – 22:20 и тренерский штаб «Тюмени» берет таймаут. Валидольная концовка заканчивается забитым мячом Пархомчука, который приносит победу в сете «Нефтянику» — 25:23.

Команды демонстрируют неуступчивую игру в начале второй партии, Пархомчук забивает – 5:5, следом Андреев и Кухно чехлят атаку гостей – 6:5. Максимов результативным ударом завершает атаку своей команды – 10:10. Максимов и Тресцов чехлят Фетцова, счет – 10:12, таймаут берет Владимир Викулов. После таймаута оренбуржцам удается быстро выровнять счет, сначала Козлов зарабатывает очко с игры, а затем он же подает эйс – 12:12. «Нефтяник» вырывается вперед, счет становится – 19:15 и теперь уже Сергей Шульга вынужден брать таймаут. В концовке гости ничего не смогли противопоставить хозяевам, как итог победа в сете достается «Нефтянику» — 25:22.

Оренбуржцы проваливают начало третьей партии, счет – 2:6, Владимир Викулов берет таймаут. Никишин от блока Фетцова посылает мяч в аут – 6:10. «Нефтяник» бросает все силы в надежде нагнать соперника, Климов посылает мяч на половину «Тюмени» — 11:13. Удачная игра Авдеева на блоке и оренбуржцы в одном мяче от того, что бы счет сравнять – 14:15, однако им это не удается. Заметно заведеннее выглядят гости на площадке, Максимов мощно пробивает – 19:21. В конце партии «Тюмень» продолжила гнуть свою линию и смогла довести дело до победы в сете – 21:25.

Совсем с иным настроем вышли на четвертую партию хозяева площадки, Владимиру Викулову удалось найти нужные слова, что бы завести своих подопечных. Кухно мощнейшим ударом заколачивает – 5:5. Андреев посылает мяч под боковую линию – 7:5, потихоньку прибирает инициативу к своим рукам Оренбург. Чехлят хозяева тройным блоком удар Никишина – 10:6. Эйс Кухно – 12:8. Заметно чаще стали появляться ошибки в действиях «Тюмени», гости посылают мяч в аут – 15:9, следом еще один аут – 16:9. Пархомчук забивает – 18:10. Концовка прошла полностью поддиктовку «Нефтяника», в результате чего оренбургская команда уверенно побеждает в сете – 25:16.

«Нефтяник» одерживает повторную победу над «Тюменью – 3:1 и оформляет победный дубль в рамках третьего тура.

— Хорошо, что нам удалось одержать две победы, однако качество нашей игры оставляет желать лучшего. Пока играем с головой, контролируем ситуацию — все у нас получается, все делаем правильно, как только поддаемся эмоциям – теряем контроль над своим телом и разумом, забываем о тактике.

Над этим моментом нам необходимо еще много работать. Чемпионат только начинается! — Сказал Владимир Викулов, главный тренер ВК «Нефтяник».