Накануне в школе №41 города Оренбурга произошел инцидент с одной из учениц. Внешний вид 14-летней школьницы, точнее ее распущенные волосы не понравился женщине-вахтеру, за это она её ударила. Последствия данного инцидента были засняты на видео, которое было опубликовано в instagram 26 октября сестрой пострадавшей девушки.

Сегодня стало известно, что вахтера уволили. Информацию об этом подтвердили в управлении образования города Оренбурга.

— На сегодняшний момент инцидент исчерпан, стороны принесли извинения. И вахтёр написала заявление по собственному желанию. В школе она больше не работает. Девочка ходит каждый день на занятия, со всеми общается. Будто ничего не было, — рассказала директор СОШ №41 г. Оренбурга Галина Кургаева.

Стоит отметить, что ранее вахтер не проявляла агрессию к ученикам, напротив была вежливой и спокойной. Об этом свидетельствуют сотрудники администрации школы, а также ученики.