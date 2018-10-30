Накануне в школе №41 города Оренбурга произошел инцидент с одной из учениц. Внешний вид 14-летней школьницы, точнее ее распущенные волосы не понравился женщине-вахтеру, за это она её ударила. Последствия данного инцидента были засняты на видео, которое было опубликовано в instagram 26 октября сестрой пострадавшей девушки.
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«Я подумала» ,«ну извините» на видео вахтёр 41 школы , жалею что не снимала директора и все ее голословные обвинения в адрес моей сестры ! я с 12 дня в школе, потому что моя мама работает и не может приехать ! Да со мной как они сказали никто и общаться не будет, но разговаривали и на том спасибо . Но это все не значит , что нужно срывать психику ребёнку голословно говорить , что она курит пьёт , хотя к пропускам это дело не имеет ! Обвинять за синющные руки и «непотребный вид» намекать , что она у нас идёт по рукам и прочее это все- директор ! Нам обещали полицию ?! Я сама им это устрою . Я могу здесь руководствоваться статьями и много сколь вам рассказать , но боюсь текста не хватит . За ЛИЧНУЮ неприязнь к моей сестре учителя и персонал устраивает вот такие расправы. Когда включается камера тон разговора и наряжение меняется , естественно она же знают , чем это грозит . Так почему , почему мы говорим про пенсионные реформы , что это пиздец или цены выросли ?! Но что делают с детьми ?! Это не пиздец? Моей сестре 14 лет , переходный возраст и «убивать ее» таким отношением ? Ребёнок боялся нам рассказать , потому что думала что мы поверим этим рассказам , но мы с вами взрослые люди время фото/видео доказательствам , я их не получила потому что , я «никто» , но и моей матери их не выдали , потому что нет таковых ) ваши предложения ? Куда идти ? Куда писать ? К слову ребёнок снимает побои ! вам не жалко моего ребёнка ? Мне не жалко вас! #оренбургонлайн #оренбург
Сегодня стало известно, что вахтера уволили. Информацию об этом подтвердили в управлении образования города Оренбурга.
— На сегодняшний момент инцидент исчерпан, стороны принесли извинения. И вахтёр написала заявление по собственному желанию. В школе она больше не работает. Девочка ходит каждый день на занятия, со всеми общается. Будто ничего не было, — рассказала директор СОШ №41 г. Оренбурга Галина Кургаева.
Стоит отметить, что ранее вахтер не проявляла агрессию к ученикам, напротив была вежливой и спокойной. Об этом свидетельствуют сотрудники администрации школы, а также ученики.