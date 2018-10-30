Мошенники обокрали кредитный счет оренбурженки

Накануне у 62-летней жительницы Оренбурга с кредитного счета похитили 10 тысяч рублей.

Произошло это после того, как доверчивой оренбурженке позвонил мужчина, который представился сотрудником банка. Он сообщил, что ей положена страховая выплата за потерю денег во время участия в торгах на бирже. Для перечисления денег было необходимо сообщить данные с карты, что женщина и сделала. Позже проверив баланс она обнаружила списание со своего счета 10 тысяч рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.