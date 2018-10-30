В Новотроицке автоледи на иномарке сбила мужчину-пешехода

В Новотроицке накануне произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие, виновницей которого стала автоледи. Об этом сообщают правоохранительные органы.

Как стало известно, авария была зафиксирована вечером 29 октября на улице Советской. 38-летняя женщина, управляя автомобилем Geely, не успела вовремя остановиться и допустила наезд на 30-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, рядом с домом № 75/А.

Отмечается, что пешеход получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибленную рану волосистой части головы. Сейчас он находится в городской больнице.