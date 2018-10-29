Туган тел: Международная образовательная акция «Татарча диктант» в Объединенных Арабских Эмиратах

Международная образовательная акция по проверке грамотности на татарском языке «Татарча диктант» состоялся 27 октября в Эмирате Шарджа, явившись важным событием культурной жизни татарской диаспоры в Объединенных Арабских Эмиратах. Центральной площадкой написания диктанта стал ресторан «Казань», который многие годы является неформальным культурным центром татарской диаспоры, местом проведения национальных праздников и творческих встреч с представителями российской политики, науки и искусства.

Важно подчеркнуть, что, одновременно, «Татарча диктант» был проведен в 20 странах мира и 60 регионах Российской Федерации. К проходящей по всему миру акции присоединились участники из Австралии, Великобритании, Германии, Канады, Казахстана, Киргизии, США, ОАЭ, Турции, Франции, Литвы, Италии, Болгарии, Республики Беларусь, Украины, Чехии и других стран.

В Объединенных Арабских Эмиратах «Татарча диктант» проходил под лозунгом «национальное единство в общемировой культуре», с использованием расширенного подхода к родному языку, как национальному достоянию не только татарского народа, но всех народов России. Обращаясь к присутствующим на «Татарча диктант», неформальный лидер татарской диаспоры в ОАЭ, писатель-публицист Исмагил Шангареев сказал, что «определение России как «цветущей сложности» — государства-цивилизации (Константин Леонтьев), взятое на вооружение Владимиром Путиным, открывает для нас сегодня новые культурно-исторические перспективы, позволяет видеть ясные пути, с одной стороны, национальной самоидентификации и, с другой стороны, гармоничной, поступательной интеграции.

В татарской национальной культуре, сказал Исмагил Шангареев, заложен огромный интеграционной потенциал. Как правильно отмечал, первый Президент Республики Татарстан Минтимер Шаймиев: «Тукай велик потому, что стоял, образно говоря, на плечах титанов татарской культуры и философской мысли. Он оказался связующим звеном различных эпох. Это лишний раз подтверждает, что Габдулла Тукай, будучи прежде всего национальным поэтом татарского народа, одновременно является выдающимся представителем российской поэзии, а это, в свою очередь, говорит о его принадлежности к мировой культуре».

— Вот она формула единства национального и интернационального, — отметил Исмагил Шангареев.

Важно особо подчеркнуть, что диктант на татарском языке – «Татарча диктант», добровольная, без ограничения по возрасту образовательная акция. Каждый желающий в ОАЭ мог попробовать свои силы в написании диктанта в специально организованной для этого в эмирате Шарджа площадке, где в этом году диктант писали 17 человек, двое из которых были этническими киргизами. Действительно, тюркские языки очень похожи, и, неудивительно, что киргизские гости успешно справились с заданием.

За основу диктанта был взят текст из произведений легендарного соратника Мусы Джалиля – поэта и детского писателя Абдуллы Алиша. Сегодня немногие знают о «татарском легионе», который во время Великой Отечественной войны был сформирован фашистами. Сорвать замысел фашистов, повернуть оружие против них, — такую задачу поставила перед собой подпольная группа Джалиля. Но их предали, и работа подпольной организации была раскрыта. Джалиль, Алиш и большинство членов подпольной группы были арестованы буквально за несколько дней до тщательно готовящегося восстания легионов. Казнь подпольщиков состоялась 25 августа 1944 года в Берлинской тюрьме Плетцензее.

Абдулла Алиш писал для детей и сегодня его мудрые добрые тексты стали основой «Татарча диктанта» для всех, кому дорог родной татарский язык.

После завершения диктанта Исмагил Калямович прочитал одно из самых любимых татарским народом стихотворение Габдулла Тукая «Туган тел»:

И туган тел, и матур тел, әткәм—әнкәмнең теле!

Дөньяда күп нәрсә белдем син туган тел аркылы.

Иң элек бу тел белән әнкәм бишектә көйләгән,

Аннары төннәр буе әбкәм хикәят сөйләгән.

И туган тел! Һәрвакытта ярдәмең белән синең,

Кечкенәдән аңлашылган шатлыгым, кайгым минем.

И туган тел! Синдә булган иң элек кыйлган догам:

Ярлыкагыл, дип, үзем һәм әткәм—әнкәмне, ходам!

Родной язык — святой язык, отца и матери язык,

Как ты прекрасен! Целый мир в твоем богатстве

я постиг!

Качая колыбель, тебя мне в песне открывала мать,

А сказки бабушки потом я научился понимать.

Родной язык, родной язык, с тобою смело шел я

вдаль,

Ты радость возвышал мою, ты просветлял мою печаль.

Родной язык, с тобой вдвоем я в первый раз

молил творца:

— О боже, мать мою прости, прости меня,

прости отца.

Обращаясь к участникам «Татарча диктанта», Исмагил Шангареев особо отметил: «Для меня слова Тукая Мы — верные дети единой страны, всегда было главным ориентиром в жизни, так как по моему глубокому убеждению, патриотизм – это единственная идеология, которая способна нести в себе зерна разума и национального единства. Патриотизм – это всегда благодатная почва для конструктивного диалога власти и народа».

Знаменательно, что за день до «Татарча диктанта», а именно 26 октября 2018 года Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О создании Фонда сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации». Как сообщила пресс-служба Кремля, документ принят «в целях создания условий для сохранения и изучения родных языков народов РФ, являющихся национальным достоянием и историко-культурным наследием Российского государства».

Ранее днем российский президент прилетел в Ханты-Мансийск, чтобы провести выездное заседание Совета по межнациональным отношениям, в целях обсудить «актуальные вопросы государственной национальной политики Российской Федерации, проблематику пространственного и демографического развития страны, а также дополнительные меры по сохранению и защите родных языков народов России».

С докладом о необходимых изменениях в Стратегию государственной национальной политики на период до 2025 года выступила Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова. Глава региона предложила президенту внести корректировки в федеральное законодательство, чтобы урегулировать вопросы утверждения алфавитов, правил орфографии и пунктуации языков коренных малочисленных народов РФ.

«Языки коренных народов находятся под угрозой исчезновения. Шаг вперед, чтобы эта угроза не была реализована, нам позволяет сделать обновленный в этой части закон об образовании. Для развития системы преподавания национальных языков, подготовки и экспертизы соответствующих программ, учебной литературы считаем крайне востребованным создание фонда поддержки родных языков России», — подчеркнула Наталья Комарова.

История все расставляет на свои места. Иногда это происходит быстро, иногда длится десятилетиями. В этом году «Татарча диктант» по всему миру прошел не вопреки, а в развитие задач, поставленных руководством Российской Федерации по поддержке родных языков России.