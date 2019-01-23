Накануне, в школе № 2 города Ясный произошло массовое пищевое отравление школьников. НА сегодняшний день известно о 23-х случаях. 8 школьников госпитализировали в больницу, 15 человек получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях. Предварительный диагноз — «пищевая токсикоинфекция».

В связи с массовым отравление, организована проверка Роспотребнадзором, а также Прокуратурой.

Выданы предписания главному врачу ГБУЗ «Городская больница» г. Ясный, директору МОАУ «СОШ № 2», ООО «Индустрия питания» о проведении противоэпидемических мероприятий.