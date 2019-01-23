Накануне в спортивном манеже отдельного поста 3-й пожарно-спасательной части прошли IV чемпионат и первенство города Оренбурга по пожарно-спасательному спорту, посвященные мастеру спорта международного класса Николаю Васильевичу Стриеву. Данные соревнования являются этапом подготовки к выступлению на Всероссийских соревнованиях на Кубок премьер-министра Республики Татарстан, которые состоятся в конце февраля.

В соревнованиях приняли участие более 50 спортсменов. В рамках чемпионата спортсмены состязались в двух дисциплинах — полоса препятствий и подъем на макет здания со штурмовой лестницей.

В преодолении полосы препятствий места распределились следующим образом:

Старшая возрастная группа (юноши 17-18 лет): 1 место — Егор Александров, 2 место — Данил Писменный, 3 место — Данила Барков.

Средняя возрастная группа (юноши 15-16 лет): 1 место — Андрей Бабошкин, 2 место — Антон Николаев, 3 место — Михаил Радаев.

Младшая возрастная группа (юноши 13-14 лет): 1 место — Руслан Афанасьев, 2 место — Игорь Дектярёв, 3 место — Роман Аржаных.

Средняя возрастная группа (девушки 15-16 лет): 1 место — Анастасия Воробьева, 2 место — Екатерина Инжеватова, 3 место — Екатерина Горчинская.

Младшая возрастная группа (девушки 13-14 лет): 1 место — Алина Исанова, 2 место — Рената Мукатаева, 3 место — Полина Москвина.

На этапе «штурмовая лестница» среди мужчин победил Александр Морозов, второе место занял Дмитрий Петров, а тройку призеров замкнул Алексей Служаев. В остальных категориях результаты следующие:

Старшая возрастная группа (юноши 17-18 лет): 1 место — Егор Александров, 2 место — Данила Барков, 3 место — Артём Курбатов.

Средняя возрастная группа (юноши 15-16 лет): 1 место — Андрей Бабошкин, 2 место — Александр Сперанский, 3 место — Даниил Лынник.

Младшая возрастная группа (юноши 13-14 лет): 1 место — Руслан Афанасьев, 2 место — Андрей Сиволодский, 3 место — Игорь Дектярёв.

Женщины: 1 место — Мария Агеева, 2 место — Анастасия Абрамова, 3 место — Анастасия Ломакина.

Средняя возрастная группа (девушки 15-16 лет): 1 место — Анастасия Воробьева, 2 место — Екатерина Горчинская, 3 место — Екатерина Инжеватова.

Младшая возрастная группа (девушки 13-14 лет): 1 место — Алина Исанова, 2 место — Дарья Петрова, 3 место — Полина Москвина.

Справочно: Николай Васильевич Стриев начал заниматься пожарно-прикладным спортом в 1967 году, в 1973 году выполнил норматив мастера спорта СССР, с 1975 по 1991 год являлся членом сборной команды СССР и России. В настоящее время Николай Васильевич тренер сборной команды Оренбургской области по пожарно-спасательному спорту, которой бессменно руководит с 1995 года.

Впервые чемпионат и первенство города Оренбурга были организованы в 2016 году и посвящались 60-летию Николая Васильевича, впоследствии стали ежегодными.