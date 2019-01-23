В Оренбурге обнаружились те самые гири, которыми упражнялся сам Александр Засс – легендарный русский силач и цирковой артист первой половины 20-го века, выковавший себе мировую славу демонстрацией богатырской силы и описанием оригинальной системы физического развития.

Две гири, каждая по два пуда (32 кг), имеют за собой интереснейшую семейную историю. Как рассказал продавец, его дедушка как-то в молодости побывал в Оренбургском цирке, в котором и начинал карьеру Засс, и так восхитился физической мощью силача, что поинтересовался его секретами. В ответ «Железный Самсон» подарил молодому человеку собственные гири.

Надо отметить, что хоть Александр Засс и занимался традиционными динамическими упражнениями со свободными весами, основой его поистине удивительной силы, по-видимому, были упражнения изометрические, то есть те, где длина мышцы не меняется, движения в суставе не происходит. Например, он брал цепь и тянул ее под разными углами. Со временем сила развивалась настолько, что цепь рвалась. Он описал методику в автобиографии «Удивительный Самсон. Рассказано им самим… и не только».

Александр Засс известен, например, тем, что во время Первой мировой войны на плечах унес с поля боя раненого коня; сбежал из австрийского плена, выломав решетку; в цирке, зависнув вниз головой, удерживал в зубах конструкцию с двумя артистами; гнул металлические прутья, рвал цепи; ловил выпущенное с расстояния в 80 метров ядро массой 9 кг и многими другими достижениями.

В Англии его удостоили звания «Сильнейшего человека Земли».