В Оренбуржье пресечена попытка ввоза крупной партии санкционных товаров — кондитерских изделий фабрики «Рошен». Груз был задержан пограничным управлением ФСБ России по Оренбургской области.

Перевозимый товар передан сотрудникам мобильной группы оренбургской таможни для проведения разбирательства.

«Рошен» — украинская кондитерская корпорация, один из крупнейших производителей кондитерских изделий Украины и Восточной Европы. Название «Рошен» образовано отбрасыванием первого и последнего слогов от фамилии основателя корпорации — Петра Порошенко.