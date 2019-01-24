30 января II Зимняя Корпоративная Спартакиада Металлоинвеста соберёт команды всех предприятий Компании. Команды управляющей компании, ОЭМК и Уральской Стали, Лебединского и Михайловского ГОКов, УралМетКома и Рудстроя – ведут активную подготовку к соревнованиям. В течение трех дней спортсмены Металлоинвеста будут бороться за звание сильнейших в шести зимних видах спорта: русский хоккей в валенках и хоккей с шайбой, лыжные гонки – эстафета, кёрлинг, эстафеты конькобежцев и биатлонистов.

Соревнования пройдут на базе ОЗК «Лесная сказка» (урочище Ольховатка, Губкинский горокруг) и на ледовой арене ДС «Кристалл» (г. Губкин). В «Лесной сказке» оборудованы спортивные площадки и программа «вне состязаний». Особое внимание организаторы уделили лыжной трассе – обустроили дистанцию по необходимым стандартам, улучшили освещение и наблюдательные сектора для зрителей на всей её протяжённости. Кроме того, подготовлены каток, площадки для кёрлинга и хоккея в валенках.

Из Новотроицка в Губкин отправятся 30 металлургов Уральской Стали. Ряды опытных спортсменов пополнились энергичными молодыми людьми, которые хотят попробовать свои силы в Зимней Спартакиаде. Все они не жалеют сил и времени на подготовку к состязаниям, выкраивают каждую свободную минуту для тренировок и готовы преумножить усилия для победы и достойно представить комбинат в корпоративных соревнованиях.

Так, хоккейной команде не терпится ринуться в бой, ведь в прошлый раз уральских металлургов от заветного кубка отделяла всего одна ступень пьедестала. В этот раз нацелены только на победу и участницы конькобежной эстафеты, которые также завоевали на прошлой Спартакиаде серебро. Большим подспорьем в подготовке всем им является Ледовый дворец «Победа», открытый благодаря Металлоинвесту в рамках социально-экономического партнерства Компании с городом и регионом.

«Корпоративная Спартакиада Металлоинвеста — это не просто спортивные соревнования между предприятиями. Прежде всего, это масштабное мероприятие позволяет нам узнать друг друга ближе. Именно благодаря Спартакиаде у меня появились друзья в городах присутствия Компании. С этими людьми мы общаемся, помогаем друг другу, поддерживаем и в радостных событиях, и в трудностях. И это не просто слова. Спасибо огромное за это Металлоинвесту, — отметила участница соревнований по кёрлингу ведущий инженер-программист JSA Group на Уральской Стали Виктория Зайцева. — В 2017 году нашей команде по керлингу не удалось попасть в тройку лидеров. В этот раз мы приложим все усилия, чтобы улучшить результат. Я желаю всем участникам Зимней Спартакиады прекрасного настроения, только положительных эмоций и нашей общей ПОБЕДЫ!».

Участники сборных с нетерпением ждут состязаний, а у земляков есть возможность поболеть за спортсменов практически в режиме реального времени: на городских порталах Новотроицка (ntr.city), Губкина (gubkin.city), Старого Оскола (oskol.city) и Железногорска (zhel.city). Прямые трансляции с мест официального открытия соревнований и спортивных площадок пройдут 30, 31 января и 1 февраля. Также следить за свежими новостями можно на страницах Металлоинвеста в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook».