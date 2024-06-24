Масштабная помощь: более 9 миллиардов рублей выделено пострадавшим от наводнения в Оренбургской области

Обзор ситуации
• Общая сумма выплат пострадавшим превысила 9 миллиардов рублей
• Обработано свыше 600 тысяч заявлений на получение компенсаций
• Более 360 тысяч заявлений одобрены
Распределение финансовой поддержки
✓ 10 тысяч рублей: почти 186 тысяч человек
✓ 20 тысяч рублей: 117 тысяч оренбуржцев
✓ 50 тысяч рублей: 12 тысяч человек
✓ 100 тысяч рублей: 44 тысячи жителей
Помощь с жильем
• 1741 семья получила компенсацию на аренду жилья
• Общая сумма выплат на аренду: около 97 миллионов рублей
• Запущена программа выплат на капитальный ремонт пострадавших домов
Текущая ситуация и ликвидация последствий
⚠️ 42 жилых дома все еще находятся в зоне подтопления
⚠️ Мобилизовано более 400 человек и 124 единицы спецтехники
⚠️ Откачано свыше 3,3 миллионов кубометров воды
Информационная поддержка
• Работает региональный колл-центр: принято более 62 тысяч обращений
• Создан информационный портал pavodok.orb.ru
• Онлайн-сервис для подачи заявок на капремонт на сайте минстроя
Важные замечания
❗ Внимательно указывайте банковские реквизиты при подаче заявлений
❗ Из-за ошибок в данных произошло почти 2,5 тысячи возвратов платежей
Принимаемые меры направлены не только на ликвидацию текущих последствий паводка, но и на долгосрочное восстановление пострадавших территорий.