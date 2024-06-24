Масштабная помощь: более 9 миллиардов рублей выделено пострадавшим от наводнения в Оренбургской области

Обзор ситуации

• Общая сумма выплат пострадавшим превысила 9 миллиардов рублей

• Обработано свыше 600 тысяч заявлений на получение компенсаций

• Более 360 тысяч заявлений одобрены

Распределение финансовой поддержки

✓ 10 тысяч рублей: почти 186 тысяч человек

✓ 20 тысяч рублей: 117 тысяч оренбуржцев

✓ 50 тысяч рублей: 12 тысяч человек

✓ 100 тысяч рублей: 44 тысячи жителей

Помощь с жильем

• 1741 семья получила компенсацию на аренду жилья

• Общая сумма выплат на аренду: около 97 миллионов рублей

• Запущена программа выплат на капитальный ремонт пострадавших домов

Текущая ситуация и ликвидация последствий

⚠️ 42 жилых дома все еще находятся в зоне подтопления

⚠️ Мобилизовано более 400 человек и 124 единицы спецтехники

⚠️ Откачано свыше 3,3 миллионов кубометров воды

Информационная поддержка

• Работает региональный колл-центр: принято более 62 тысяч обращений

• Создан информационный портал pavodok.orb.ru

• Онлайн-сервис для подачи заявок на капремонт на сайте минстроя

Важные замечания

❗ Внимательно указывайте банковские реквизиты при подаче заявлений

❗ Из-за ошибок в данных произошло почти 2,5 тысячи возвратов платежей

Принимаемые меры направлены не только на ликвидацию текущих последствий паводка, но и на долгосрочное восстановление пострадавших территорий.