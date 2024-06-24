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25 июня 2024 г.
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В Оренбургской области создается инновационный строительный кластер: перспективы и преимущества

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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В Оренбургской области идет активная работа по созданию нового межрегионального строительного кластера. Инициативу по его формированию выдвинуло региональное министерство промышленности и энергетики.

Ключевым предприятием кластера станет АО «Оренбургские минералы», с которым в марте было подписано соответствующее соглашение. Новое объединение охватит девять компаний, из которых восемь расположены в городе Ясном Оренбургской области, а одна — в Рязанской области.

Производственная цепочка кластера предусматривает выпуск двух основных видов продукции: террасной доски в Ясном и фасадных плит и листов в Рязани. При этом все необходимое сырье и комплектующие будут поставляться из Оренбургской области.

Губернатор Денис Паслер подчеркнул важность создания отраслевых кластеров:

  • «Формирование промышленных кластеров — это стратегическое направление развития нашей индустрии в 2024 году. Мы стремимся увеличить количество инфраструктурных проектов, обеспечить предприятиям более широкий доступ к государственной поддержке и реализовать программы развития. Особое внимание уделяется импортозамещению и достижению технологической независимости. Это позволит нам укрепить экономику региона и создать новые рабочие места».

В рамках строительного кластера планируется реализация трех импортозамещающих проектов. Предварительно речь идет о производстве специализированной одежды и тары для транспортировки строительных смесей. Эти товары входят в перечень критически важных комплектующих и пользуются высоким спросом на рынке.

Кооперационные связи внутри кластера помогут оптимизировать производственные расходы. Участники объединения получат доступ к различным мерам поддержки как на региональном, так и на федеральном уровне. Это включает субсидии на выпуск пилотных партий продукции, льготные займы и возможности для модернизации оборудования. Такая поддержка позволит компаниям расширить ассортимент, нарастить объемы производства и повысить качество выпускаемой продукции.

Создание строительного кластера в Оренбургской области представляет собой важный шаг в развитии промышленности региона, способствующий укреплению экономики и повышению конкурентоспособности местных предприятий на российском рынке.

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