5 000 свечей памяти: Оренбург зажёг огни в честь Дня скорби и памяти

Оренбург, 22 июня 2024 года – 15 000 свечей зажглись сегодня ночью на площади Ленина в Оренбурге, образовав портрет дважды Героя Советского Союза Александра Родимцева. Это стало центральным событием памятной акции, посвященной Дню памяти и скорби, который ежегодно отмечается 22 июня.

Студенты Оренбургского областного художественного колледжа заранее нанесли на площадь рисунок, а затем волонтеры расставили свечи, кропотливо воссоздавая образ военачальника. Создание монументальной светящейся картины заняло 10 часов работы.

«День памяти и скорби – это самая трагичная дата в истории нашей страны. 81 год назад фашистские захватчики вероломно напали на Советский Союз, принеся горе и разрушения в каждый дом. Мы не вправе забыть о тех, кто ценой своей жизни отстоял нашу свободу. Память о подвиге наших дедов и прадедов священна», — подчеркнул губернатор Оренбургской области Денис Паслер, добавив, что данная акция становится доброй традицией, объединяя всё больше людей. В этом году к ней присоединились не только жители Оренбурга, но и других городов и районов области.

Помимо монументального портрета Родимцева, из свечей были также созданы изображения советских солдат, Героев Советского Союза и символы Великой Победы. Огненные картины стали трогательным символом памяти и скорби, напоминая о цене, которую заплатил советский народ за мирное небо над головой.

«Важно, чтобы молодое поколение помнило и знало о священном подвиге своего народа», — отметил Паслер. Акция «15 000 свечей памяти» – это не просто дань уважения павшим героям, но и мощный инструмент патриотического воспитания, который помогает сохранить преемственность поколений и связь с героическим прошлым нашей страны.

Инициаторами акции выступили партия «Единая Россия», «Волонтеры Победы», областной департамент молодежной политики и управление молодежной политики города Оренбурга.