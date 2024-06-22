Губернатор Оренбуржья обратился к жителям в День памяти и скорби

В День памяти и скорби, 22 июня, глава Оренбургской области Денис Паслер выступил с обращением к жителям региона. В своей речи губернатор подчеркнул значимость даты и важность сохранения исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны.

«Сегодня мы вспоминаем трагическую дату – начало Великой Отечественной войны. 82 года назад наша страна столкнулась с беспрецедентным вызовом, который потребовал колоссальной мобилизации всех ресурсов и сил народа», – отметил Денис Паслер.

Губернатор акцентировал внимание на вкладе оренбуржцев в общую победу: «Наш регион внес значительный вклад в борьбу с фашизмом. 187 тысяч наших земляков отдали свои жизни на полях сражений. 235 уроженцев Оренбуржья были удостоены звания Героя Советского Союза, а 43 стали полными кавалерами ордена Славы. Более 65 тысяч жителей области получили ордена и медали за свой героизм».

Паслер подчеркнул важность сохранения памяти о подвиге советского народа: «Мы обязаны помнить о той страшной цене, которую заплатила наша страна за свободу и независимость. Эта память – наш долг перед павшими и живыми героями той войны».

Глава региона также обратился к ветеранам: «Ваш пример мужества, стойкости и патриотизма продолжает вдохновлять новые поколения защитников Отечества. Сегодня наши военнослужащие, участвующие в специальной военной операции, опираются на ваш героический опыт».

В заключение Денис Паслер призвал оренбуржцев чтить память о подвиге предков и передавать эту историческую память будущим поколениям.