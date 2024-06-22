280 лет служения Отечеству: Оренбургский военный госпиталь отмечает юбилей

Оренбург, 21 июня 2024 г. – Сегодня Оренбургский военный госпиталь отмечает 280-летний юбилей. За свою богатую историю медучреждение стало не только символом самоотверженной службы и высокого профессионализма, но и передовым центром военной медицины, спасающим жизни защитников Родины.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер, поздравив коллектив госпиталя с юбилеем, отметил его неоценимый вклад в обеспечение здоровья и безопасности военнослужащих: «Оренбургский военный госпиталь – это не просто медучреждение, это символ стойкости, мужества и безграничной преданности своему делу. На протяжении 280 лет вы самоотверженно стоите на страже здоровья наших солдат и офицеров, возвращая их в строй после тяжелейших испытаний.

Особую гордость вызывает участие сотрудников госпиталя в специальной военной операции. С первых дней спецоперации они непрерывно выполняют свой воинский долг, спасая жизни и делая все возможное для скорейшего выздоровления раненых. За четыре месяца работы более четырех тысяч военнослужащих были возвращены в строй.

Начальник госпиталя майор медицинской службы Андрей Нойкин, лично принимавший участие в боевых действиях, был награжден медалями «За боевые отличия» и «Луки Крымского».

«Наши врачи и медперсонал – настоящие герои, – подчеркнул Андрей Нойкин. – Они не только виртуозно владеют своим ремеслом, но и проявляют беспримерное мужество, стойкость и сострадание.

Сегодня Оренбургский военный госпиталь – это не просто больница, это славный коллектив, где бережно хранят традиции и неустанно совершенствуют методы лечения.

В честь юбилея в Доме культуры «Россия» состоялось торжественное мероприятие, на котором коллективу госпиталя были вручены награды и благодарности.

Юбилей Оренбургского военного госпиталя – это не только праздник его сотрудников, но и всей Оренбургской области. Это еще одно подтверждение того, что на нашей земле живут люди, готовые в любую минуту встать на защиту Родины и самоотверженно выполнять свой воинский долг.