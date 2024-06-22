Уральская Сталь помогла отремонтировать повреждённые наводнением мосты через Урал

Металлурги Уральской Стали продолжают оказывать помощь Новотроицку в ликвидации последствий весеннего паводка. На днях специалисты комбината закончили работы на двух мостах через р. Урал.

В начале апреля в результате рекордного паводка, который прошёл в Оренбургской области, мосты полностью ушли под воду и получили повреждения металлоконструкций. По инициативе управляющего директора Уральской Стали Сергея Журавлёва комбинат решил помочь городу с восстановлением переправы. Для выполнения ремонтных работ работниками управления по производству запасных частей комбината оперативно были подготовлены 50 металлических стоек общим весом около тонны, а специалистами ремонтно-механического управления за неделю была полностью восстановлена целостность ограждений и настила.

— Ближний мост после спада воды был довольно сильно повреждён. Силовые элементы не пострадали, а вот покрытие и перильные конструкции требовали вмешательства ремонтников, ограждения отсутствовали полностью, — рассказал главный специалист ремонтно-механического управления Руслан Закиев.

Данные переправы для Новотроицка — важная транспортная артерия, которая ведёт к границе с Казахстаном и соединяет город с посёлками Крык-Пшак и Пригорное. Сегодня оба моста восстановлены и обеспечивают безопасное перемещение как транспорта, так и жителей города.