Уральская Сталь открыла новую амбулаторию для своих работников

Торжественное открытие нового отделения на базе санатория-профилактория «Металлург» приурочили ко Дню медицинского работника.

– На комбинате, где работает больше девяти тысяч человек, без своей медицинской службы не обойтись. Высококвалифицированные специалисты Уральской здравницы круглосуточно находятся на страже здоровья металлургов в восьми цеховых здравпунктах. Они также занимаются профилактическим и реабилитационным лечением наших ветеранов, работников и их детей в условиях профилактория, – рассказал Сергей Журавлёв.

Готовить отделение к открытию начали полгода назад в соответствии с разработанной в УК «Уральская Сталь» концепцией развития амбулаторного звена здравоохранения комбината. За это время были подготовлены необходимые документы, укомплектован штат и отремонтированы помещения.

Новая амбулатория расположена на первом этаже санатория-профилактория и оснащена современным оборудованием и мебелью. В ней предусмотрены кабинеты терапевтов, гастроэнтеролога, невролога, кардиолога и врача функциональной диагностики. Сейчас медцентр способен принимать до 50 пациентов в день. В планах – оборудование кабинета стоматологической помощи для оказания экстренной помощи и консультаций специалиста по профессиональным заболеваниям.

Новая амбулатория призвана обеспечить сотрудникам комбината доступ к качественной медицинской помощи без очередей и в комфортных условиях.