Оренбургский малый бизнес наращивает кредитные объемы: +12% за год

Оренбург, 18 июня 2024 г. – За первые четыре месяца 2024 года малому и среднему бизнесу (МСП) Оренбургской области было выдано 28,5 млрд рублей кредитов, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Банк России.

Кредиты МСП составляют четверть от общего объема кредитов, выданных предприятиям и организациям региона.

Задолженность МСП по кредитам также выросла: на 1 мая 2024 года она достигла 82,1 млрд рублей, что на 17% больше, чем годом ранее. При этом темпы прироста задолженности замедлились, в том числе из-за роста процентных ставок.

Льготные федеральные программы помогают предпринимателям получить кредиты по более низким ставкам. Эти средства могут быть направлены на оборотные и инвестиционные цели, а также на рефинансирование ранее полученных кредитов.

Банк России также рекомендовал банкам реструктурировать по своим программам долги предпринимателей, пострадавших от наводнения. Это позволит оказать дополнительную поддержку бизнесу, который оказался в зоне стихийного бедствия.

Данные меры поддержки должны помочь малому и среднему бизнесу Оренбургской области развиваться и создавать новые рабочие места.