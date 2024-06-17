Денис Паслер поздравил жителей Ташлы с 250-летием села: Развитие Ташлы, История, Настоящее и Будущее

Связь с Историей и Казачеством
История села Ташла неразрывно связана с историей нашей страны и Оренбуржья, а также с казачеством и развитием агропромышленного комплекса. В последние годы в районе активно идет добыча нефти, что стало важным направлением для экономического развития как области, так и самого района.
Социальные Проекты и Программы
Программа «Комплексное развитие сельских территорий»
В рамках этой программы ведется строительство и ремонт дорог, социальных объектов и коммунальной инфраструктуры.
Национальный проект «Культура»
В прошлом году была завершена реконструкция музея, который теперь стал современным культурным центром, демонстрирующим самобытность Ташлы и Ташлинского района.
Участие Бизнеса
Местный бизнес активно участвует в социальной жизни, помогая реализовывать значимые проекты. Губернатор подчеркнул важность участия жителей в создании комфортной среды и отметил, что современная Ташла – это заслуга каждого из них.
«Я благодарю вас за неравнодушие и любовь к своей малой Родине,» – сказал губернатор.
Вручение Наград
Денис Паслер вручил награды жителям села, а также паспорта юным ташлинцам. Особое внимание было уделено воинам-афганцам и жителям, которые помогают в сборе гуманитарной помощи для новых регионов России и бойцов СВО.
Помощь Военнослужащим
Сегодня 226 жителей Ташлы защищают рубежи России в зоне специальной военной операции. В селе работают пункты помощи «Ташла ZaМир», где сплетено более 550 маскировочных сетей, шьются костюмы, носилки и масхалаты, изготавливаются блиндажные свечи. Собрано более 5000 тонн гуманитарной помощи.
Семейные Традиции
Ташла славится своими семейными традициями и многодетными семьями. В этом году несколько семей празднуют 50-летний юбилей совместной жизни и получили заслуженные награды на празднике.
Экономическое и Культурное Развитие
Центры и Инфраструктура
Ташла – это агропромышленный, нефтедобывающий, культурно-образовательный и спортивный центр с населением 7662 человека. Благодаря национальным проектам и региональным программам здесь благоустроен парк семейного отдыха, появились современные спортивные площадки и учреждения культуры нового типа.
Образование и Профессиональное Развитие
В Ташле построен детский сад, открыты 12 «Точек роста» и центры детских инициатив. В Ташлинском политехническом техникуме в рамках федерального проекта «Профессионалитет» действует образовательно-производственный центр топливно-энергетической отрасли.
Инвестиции
За последние пять лет в развитие территории было вложено 944,6 млн рублей.
Планы на Будущее
В планах – ремонт детских садов, школ, Детской школы искусств, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса и совершенствование коммунальной инфраструктуры.
Ташла продолжает развиваться и сохранять свои традиции, благодаря активному участию каждого жителя и поддержке со стороны бизнеса и государства.