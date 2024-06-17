В Оренбургской области чествовали семьи с многолетним стажем совместной жизни

В преддверии Дня семьи, любви и верности в Оренбуржье прошел традиционный конкурс, в котором приняли участие 143 супружеские пары, прожившие в браке от 56 до 67 лет. 70 пар, чей союз выдержал испытание временем, были удостоены почетных наград.

Среди победителей – семьи со стажем совместной жизни от 65 до 67 лет

Николай и Вера Столповские (Оренбургский район): 67 лет в браке. Поженились в январе 1957 года. Вместе прошли через трудности, осваивали целину, строили карьеру. Николай Семенович 41 год проработал водителем, а Вера Яковлевна 49 лет посвятила медицине. Воспитали троих детей, сейчас радуются внукам и правнукам.

Поженились в январе 1957 года. Вместе прошли через трудности, осваивали целину, строили карьеру. Николай Семенович 41 год проработал водителем, а Вера Яковлевна 49 лет посвятила медицине. Воспитали троих детей, сейчас радуются внукам и правнукам. Супруги Шуваевы (Александровский район) и Гуторовы (Северный район): по 66 лет в браке.

65-летний стаж совместной жизни: Киселёвы (Тюльганский район) Дедловские и Немковы (Грачевский район) Каверины (Октябрьский район) Бобылевы (Тоцкий район) Мигуновы (Орск)



Награды для семей-победителей

Всем 70 семьям-победителям были вручены медали и грамоты «За любовь и верность», а также премии в размере 10 000 рублей каждой.

Секрет крепкого брака от Николая и Веры Столповских:

«Взаимопонимание, любовь и поддержка друг друга – вот основа крепкого брака. Мы всегда старались решать все проблемы вместе, не копить обиды и ценить друг друга.»

Празднование Дня семьи, любви и верности в Оренбуржье

В Год семьи праздник в Оренбургской области будет отмечаться особенно широко. Запланированы различные мероприятия, направленные на укрепление семейных ценностей.