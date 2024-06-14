Комбинат «Уральская Сталь» и команда проекта #ВСЕНАСПОРТ.рф подготовили уникальный фестиваль «#НОВОТРОИЦКНАСПОРТЕ»

Комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») и команда спортивных менеджеров АНО «Центр развития и популяризации физической культуры и спорта» подарят жителям и гостям города спортивный праздник. 29 июня в День молодежи в Новотроицке в рамках Фестиваля пройдут сразу два мероприятия – Велогонка и Праздник молодежной культуры и спорта.

Впервые масштабное событие объединит велосипедистов, представителей экстремальных видов спорта, молодежной культуры и семьи с детьми. Всего #НОВОТРОИЦКНАСПОРТЕ охватит более 5 тыс. человек. Мероприятие пройдет по адресу: г. Новотроицк, площадь Ленина.

Велогонка:

Время проведения – с 07:30 до 13:00

Выдача стартовых пакетов – с 07:30 до 09:00

Для спортсменов подготовлены дистанции: для самых юных 1 км. (6-9 лет) и 2 км. (10-13 лет), 5 км., 10 км. для любителей и 24 км. для профессионалов с призовыми местами.

Велогонка стартует от площади Ленина.

Всем участникам будут выданы памятные футболки и медали финишера.

Регистрация и положение велогонки на сайте

Праздник молодежной культуры и спорта:

Время проведения – с 14:00 до 21:00

В программе соревнования по: брейк-дансу, экстриму, панна-футболу, воркауту, стритболу. В каждом направлении будут определяться победители и призеры.

Пространства для отдыха и развития: маркет молодых, полезная площадка, семья и дети, лаунж зона, стрит-арт.

Подробнее о празднике молодежной культуры и спорта на сайте

Инициатором и спонсором мероприятия #НОВОТРОИЦКНАСПОРТЕ выступает АО «Уральская Сталь». Директор по социальным вопросам комбината Анатолий Колестинский отметил: «Здоровье – это основа для успешного развития общества. Именно поэтому мы уделяем особое внимание поддержке мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни и спорта».

СПРАВКА:

Организаторы

Фестиваль #НОВОТРОИЦКНАСПОРТЕ пройдет по инициативе и при спонсорской поддержке комбината «Уральская Сталь» для популяризации спорта здорового образа жизни среди молодежи. Организован командой проекта #ВСЕНАСПОРТ.рф благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» и спортивными менеджерами АНО «Центр развития и популяризации физической культуры и спорта» при поддержке администрации города Новотроицк.

АО «Уральская Сталь» – один из ведущих производителей мостовой стали российского рынка, листового проката, непрерывнолитой стальной заготовки, крупногабаритных литых изделий и чугуна. Новотроицкий металлургический комбинат производит более 100 марок стали, среди них уникальные: атмосферостойкие, коррозионностойкие, водородостойкие, огнестойкие и криогенные. Освоил производство биметалла по прогрессивной технологии пакетной прокатки слоя из нержавеющей стали с базовым слоем из углеродистой низколегированной стали. Официальный сайт: https://uralsteel.com/

Проект #ВСЕНАСПОРТрф Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» с 2016 года активно занимается популяризацией здорового образа жизни, развитием и поддержкой любительского спорта, а также спортивной интеграцией людей с ограниченными возможностями здоровья. Цель проекта – улучшение качества жизни людей, сохранение здоровья через формирование здоровых привычек, приобщение к здоровому образу жизни и регулярному занятию спортом.

Команда спортивных менеджеров АНО «Центр развития и популяризации физической культуры и спорта» улучшают качество жизни людей с помощью доступного спорта, через сохранение и укрепление их здоровья. Используя главный инструмент – спорт, разрабатывают и реализуют социально-массовые спортивные проекты и мероприятия в малых городах России.