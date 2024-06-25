Новый терминал аэропорта Оренбург: завершен важный этап строительства

В Оренбурге продолжается масштабное строительство нового аэровокзального комплекса. Недавно был достигнут значительный прогресс — завершены работы по возведению фундамента здания будущего терминала. Это важная веха в реализации амбициозного проекта по модернизации воздушных ворот города.

По информации пресс-службы аэропорта, для создания прочного основания будущего здания потребовалось установить более 900 свай и залить почти 7000 кубометров бетона. Такой масштабный объем работ свидетельствует о серьезности подхода к обеспечению надежности и долговечности нового терминала.

В настоящее время строители перешли к следующему этапу — возведению перекрытий подвальной части и вертикальных конструкций первого этажа. Начаты работы по созданию железобетонного каркаса здания на уровне первого и второго этажей.

«Мы движемся в соответствии с утвержденным графиком. На объекте трудятся более 180 квалифицированных специалистов, включая 29 инженерно-технических работников. Это позволяет нам поддерживать высокие темпы строительства и обеспечивать необходимое качество работ».

В ближайшей перспективе планируется начать реконструкцию административного здания, обновление грузового комплекса, строительство новой котельной и центрального распределительного пункта. Также будут проводиться работы по прокладке наружных коммуникаций.

Напомним, что строительство нового пассажирского терминала аэропорта Оренбург стартовало в сентябре 2022 года. Проект предусматривает создание современного четырехэтажного здания общей площадью более 23 000 квадратных метров. Для удобства пассажиров этажи будут связаны между собой лифтами, лестницами и эскалаторами.

Завершение строительства и ввод в эксплуатацию нового терминала запланированы на конец 2025 года. Реализация этого проекта позволит существенно повысить уровень комфорта для пассажиров, увеличить пропускную способность аэропорта и создать дополнительные возможности для развития авиасообщения в регионе.

Строительство нового аэровокзального комплекса в Оренбурге идет полным ходом, и каждый завершенный этап приближает город к обретению современных воздушных ворот, достойных XXI века.