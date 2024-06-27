29 июня в Новотроицке пройдет уникальный фестиваль «#НОВОТРОИЦКНАСПОРТЕ»

Организатор: комбинат «Уральская Сталь» (входит в группу компаний «Уральская Сталь» вместе с Загорским трубным заводом) и команда спортивных менеджеров АНО «Центр развития и популяризации физической культуры и спорта».

Впервые масштабное событие объединит велосипедистов, представителей экстремальных видов спорта, молодежной культуры и семьи с детьми. Всего #НОВОТРОИЦКНАСПОРТЕ охватит более 5 тыс. человек. Мероприятие пройдет по адресу: г. Новотроицк, площадь Ленина.

Приходите поболеть за своих близких, выразить поддержку любителям спорта вашего города и получить удовольствие от самого масштабного спортивного мероприятия!

Программа велогонки:

08:30 – открытие стартового городка;

– открытие стартового городка; 08:30-10:00 – выдача стартовых пакетов иногородним участникам соревнований;

– выдача стартовых пакетов иногородним участникам соревнований; 10:00-10:30 – торжественное открытие, разминка;

– торжественное открытие, разминка; 10:30-10:40 – брифинг для участников;

– брифинг для участников; 11:00 – старт Велопарада;

– старт Велопарада; 11:30 – старт первого заезда соревнований;

– старт первого заезда соревнований; 13:00 – награждение;

– награждение; 14:00 – завершение мероприятия.

Программа праздника молодежной культуры и спорта:

15:00-16:00 – Круглый стол по вопросам развития уличной культуры и спорта на территории города Новотроицка. Молодые новотройчане и хедлайнеры проекта совместно с администрацией города обсудят развитие индустрии;

– Круглый стол по вопросам развития уличной культуры и спорта на территории города Новотроицка. Молодые новотройчане и хедлайнеры проекта совместно с администрацией города обсудят развитие индустрии; 15:00-22:00 – фестиваль ко дню молодежи;

– фестиваль ко дню молодежи; 15:00-16:00 – регистрация участников фестиваля;

– регистрация участников фестиваля; 16:00-16:30 – торжественное открытие фестиваля, показательные выступления;

– торжественное открытие фестиваля, показательные выступления; 16:30-19:30 – работа всех локаций, соревнования, мастер-классы;

– работа всех локаций, соревнования, мастер-классы; 19:30-21:00 – награждение победителей;

– награждение победителей; 22:00 – завершение мероприятия.

Хэдлайнеры мероприятия:

Михаил Трофимов – обладатель 2-х рекордов России по футбольному фристайлу, участник и призёр онлайн и оффлайн соревнований по ловер-фристайлу (трюки ногами).

Сергей Нефёдов – чемпион России по панне, победитель турниров по панне в разных городах России.

Мацюк Марк – чемпион России по баскетбольному фристайлу 2014, 2015. Вице-чемпион России 2013, 2014, 2015, 2016. Топ 3 России, топ 8 Европы.

Rubba Fingaz – неоднократный финалист битвы битмейкеров V1 Battle, финалист и судья баттла Hip-Hop Kazan, организатор BoomBap фестиваля BeatComp, сооснователь фристайл-рэп объединения Freestyle Machine.

TrosMastah (Трос Маста) – представитель городов Новокузнецк, Санкт-Петербург, Сочи. Диджей, битмейкер, преподаватель в направлениях диджеинг и битмейкинг, участник и организатор батлов, тематических мероприятий и фестивалей.

Команда Original People – Чемпионы России, Европы и Мира по брейкингу.

Сергей Самусенко – МС “Само”.

Первушкин Евгений – bboy Cheerito. Мастер спорта по брейкингу. Первый в истории чемпион России и Европы по брейкингу как спортивной дисциплины.

Инициатором и спонсором мероприятия #НОВОТРОИЦКНАСПОРТЕ выступает АО «Уральская Сталь». Директор по социальным вопросам комбината Анатолий Колестинский отметил:

«Здоровье – это основа для успешного развития общества. Именно поэтому мы уделяем особое внимание поддержке мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни и спорта».

«Уральская Сталь» всегда стремится сделать массовый спорт доступным для каждого жителя города Новотроицка. Именно поэтому они регулярно выступают инициаторами проведения спортивных соревнований и фестивалей, тем самым приобщая новотройчан к активному образу жизни”, — прокомментировал Максим Игоревич Можилов, директор команды спортивных менеджеров АНО «Центр развития и популяризации физической культуры и спорта», руководитель проекта #ВСЕНАСПОРТрф, амбассадор премии #МЫВМЕСТЕ.

СПРАВКА:

Организаторы

Фестиваль #НОВОТРОИЦКНАСПОРТЕ пройдет по инициативе и при спонсорской поддержке комбината «Уральская Сталь» для популяризации спорта здорового образа жизни среди молодежи. Организован командой проекта #ВСЕНАСПОРТрф благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» и спортивными менеджерами АНО «Центр развития и популяризации физической культуры и спорта» при поддержке администрации города Новотроицк.

АО «Уральская Сталь» – один из ведущих производителей мостовой стали российского рынка, листового проката, непрерывнолитой стальной заготовки, крупногабаритных литых изделий и чугуна. Новотроицкий металлургический комбинат производит более 100 марок стали, среди них уникальные: атмосферостойкие, коррозионностойкие, водородостойкие, огнестойкие и криогенные. Освоил производство биметалла по прогрессивной технологии пакетной прокатки слоя из нержавеющей стали с базовым слоем из углеродистой низколегированной стали. Официальный сайт: uralsteel.com

Команда спортивных менеджеров АНО «Центр развития и популяризации физической культуры и спорта» улучшает качество жизни людей с помощью доступного спорта, через сохранение и укрепление их здоровья. Используя главный инструмент – спорт, разрабатывает и реализует социально-массовые спортивные проекты и мероприятия в малых городах России.