Комбинат «Уральская Сталь» и команда Центра развития и популяризации физической культуры и спорта проведут Силовой экстрим с Денисом Вовком

3 августа комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») и команда спортивных менеджеров АНО «Центр развития и популяризации физической культуры и спорта» проведут Силовой экстрим в рамках уникального Мультиспортивного инклюзивного фестиваля «Уличная Атлетика».

Гостей и участников фестиваля ждет большое количество активностей, подробнее познакомиться с программой мероприятия можно на официальном сайте.

Одна из самых зрелищных площадок – это силовой экстрим. Настоящая мощь и возможность для каждого проверить свои силы и выносливость. Приглашенным гостем на площадке станет Денис Вовк – спортивный видеоблогер, обладатель 4 мировых рекордов, занесенных в Книгу Рекордов Гиннеса, победитель соревнований по трек-пулу, участник международных спортивных проектов Arnold Classic и Vortex Sport Battle, игрок команды футбольной медиалиги «Чисто Питер».

Силовой экстрим — это вид спорта, в котором участники соревнуются в выполнении различных силовых упражнений с использованием нестандартных снарядов. Это могут быть огромные покрышки, автомобили, газовые баллоны и другие предметы, которые обычно не используются для тренировок.

На фестивале будут разыгрываться три призовых места в основных категориях: мужчины до 83 кг, до 93 кг, до 105 кг, а также женщины – абсолютная весовая категория.

Участникам предстоит соревноваться в выполнении упражнений:

«Перетягивание машины» – выявление победителя определяется путем перетягивания автомобиля за кротчайший срок на дистанции 15 м.

«Гантеля» – выявление победителя количеством поднятия за 1 мин снаряда весом 40, 50, 60 кг.

«Аксель гриф» – выявление победителя количеством поднятия за 1 минуту снаряда весом 80, 90, 105 кг.

«Прогулка фермера» – выявление победителя количеством поднятия за 1 минуту снаряда весом 100, 140, 160 кг.

«Гриф техас» – выявление победителя количеством поднятия снаряда за 1 минуту весом 160, 180, 210 кг.

Победители и призеры будут награждены дипломами и медалями.

Для участия в соревнованиях на фестивале «Уличная Атлетика» необходимо: