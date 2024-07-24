Новые школы в Оренбургской области: торжественное открытие в День знаний

В День знаний 1 сентября четыре новые школы распахнут свои двери для учеников Оренбургской области. Это долгожданное событие произойдет в жилых комплексах «Дубки» и «Маршала Рокоссовского» областного центра, а также в селе Нежинка Оренбургского района и поселке Колтубановский Бузулукского района, как сообщает пресс-служба регионального правительства.

В преддверии нового учебного года в области полным ходом идет ремонт 16 образовательных учреждений, причем в пяти из них работы планируется завершить к началу сентября. Масштабная программа обновления образовательной инфраструктуры, стартовавшая в 2019 году, уже принесла впечатляющие результаты: более 21 миллиарда рублей было инвестировано в строительство и реконструкцию учебных заведений.

За этот период в регионе появилось 47 новых объектов образования, включая 31 детский сад и 16 школ. Примечательно, что 29 из них расположены в сельской местности, что свидетельствует о стремлении властей к равномерному развитию образовательной системы. В настоящее время продолжается возведение еще пяти школ. Кроме того, 131 школа прошла комплексный капитальный ремонт, при этом 80 объектов были обновлены с привлечением средств федерального бюджета.

Губернатор Денис Паслер подчеркивает важность этих преобразований:

«Мы неустанно работаем над укреплением материально-технической базы общего образования и реализацией региональной программы развития социальной инфраструктуры. Эти усилия направлены на создание оптимальных условий для обучения наших детей и профессиональной деятельности педагогов. Результаты этой работы уже очевидны: показатели ЕГЭ в Оренбургской области стабильно превышают среднероссийские по всем предметам на протяжении нескольких лет. Наша задача — не только поддерживать, но и повышать этот уровень, в том числе путем открытия новых, современных учебных заведений».

Оренбургская область демонстрирует инновационный подход к развитию образования, став одним из пионеров в реализации программы по ремонту дошкольных учреждений. За 2022-2023 годы капитальный ремонт был проведен в 103 детских садах, на что было выделено 1 миллиард рублей. В планах на 2024-2025 годы — инвестировать еще столько же. Только в текущем году будет обновлено 85 дошкольных учреждений.

Особое внимание уделяется и развитию спортивной инфраструктуры в образовательных учреждениях. С 2019 года отремонтировано 127 спортивных залов в сельских школах, а в 2024 году планируется обновить еще 25. Более того, с 2024 года региональные власти намерены удвоить расходы на ремонт спортивных объектов в школах.

Таким образом, Оренбургская область демонстрирует комплексный подход к модернизации системы образования, создавая благоприятные условия для всестороннего развития подрастающего поколения.