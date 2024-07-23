Инновации в избирательном процессе: Оренбуржье готовится к губернаторским выборам

Председатель Избирательной комиссии Оренбургской области Евгения Ивлева раскрыла детали подготовки к предстоящим в сентябре выборам губернатора. В этом году избирателей ожидает ряд существенных нововведений, направленных на повышение доступности и удобства голосования.

Мобильные пункты голосования: новый формат для пострадавших от стихии

Впервые в истории региона будут организованы мобильные пункты для голосования. Особое внимание уделяется Орску, где территории, наиболее пострадавшие от наводнения, получат возможность голосовать на придомовых участках.

«Мы разворачиваем 68 мобильных пунктов, которые смогут обслужить около 23 000 жителей города,» — пояснила Евгения Ивлева. «Это исключительная мера, продиктованная форс-мажорными обстоятельствами.»

Мобильный пункт представляет собой просторную палатку, оснащенную всем необходимым для голосования: информационными стендами, кабинками и урнами. Такие участки будут доступны только 7 сентября, при этом традиционные избирательные участки продолжат работу в обычном режиме.

Голосование без границ: от Донбасса до следственных изоляторов

Новшеством станет и экстерриториальное голосование. Избирательные участки будут организованы за пределами Оренбургской области, в том числе в ДНР и Ростовской области, чтобы обеспечить возможность голосования для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции.

«Военное руководство отмечает высокую заинтересованность наших бойцов в выражении своей гражданской позиции,» — подчеркнула Ивлева. «Мы активно работаем над тем, чтобы обеспечить возможность голосования даже на передовой.»

Впервые будет организовано голосование в следственных изоляторах для подследственных из других регионов. По данным УФСИН, 43 человека в СИЗО Оренбургской области смогут проголосовать за губернатора своего региона.

Технологические инновации и расширение возможностей

Выборы будут проходить в течение трех дней — 6, 7 и 8 сентября. Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00. Предусмотрена возможность голосования на дому и по месту нахождения.

На всех участках области будут доступны тифломаркеры — устройства для голосования людей с нарушениями зрения. Видеонаблюдение будет вестись на 260 крупнейших участках с трансляцией в Центр общественного наблюдения в Оренбурге.

Молодым избирателям, голосующим впервые, подготовлен особый сюрприз — брендированная термокружка. Ожидается, что более 9000 человек впервые примут участие в губернаторских выборах.

Помимо выборов губернатора, в Оренбурге и Новотроицке пройдут довыборы депутатов Законодательного собрания, а также выборы в местные советы ряда муниципалитетов.