Экспорт сельскохозяйственной продукции из Оренбуржья: итоги первого полугодия

Объемы экспорта кормов
• С начала года по середину июля 2024 года под надзором регионального Россельхознадзора осуществлен значительный экспорт сельскохозяйственной продукции.
• Более 44 тысяч тонн кормов растительного происхождения и комбикормов направлено в пять стран:
- Латвию
- Узбекистан
- Таджикистан
- Китай
- Иран
Экспорт продукции животного происхождения
• В Китай и Туркменистан отправлено свыше 130 тонн субпродуктов и полуфабрикатов из мяса птицы.
• Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты импортировали 25 тонн меда.
Контроль качества
• Перед отправкой вся экспортируемая продукция прошла тщательную проверку:
- Проведены лабораторные исследования
- Подтверждено соответствие требованиям стран-импортеров
Данные показатели свидетельствуют о растущем интересе к отечественной сельскохозяйственной продукции на международном рынке. Строгий контроль качества со стороны Россельхознадзора обеспечивает соответствие экспортируемых товаров высоким стандартам безопасности и качества, что способствует укреплению позиций российских производителей на мировой арене.