Экспорт сельскохозяйственной продукции из Оренбуржья: итоги первого полугодия

Объемы экспорта кормов

• С начала года по середину июля 2024 года под надзором регионального Россельхознадзора осуществлен значительный экспорт сельскохозяйственной продукции.
• Более 44 тысяч тонн кормов растительного происхождения и комбикормов направлено в пять стран:

  • Латвию
  • Узбекистан
  • Таджикистан
  • Китай
  • Иран

Экспорт продукции животного происхождения

• В Китай и Туркменистан отправлено свыше 130 тонн субпродуктов и полуфабрикатов из мяса птицы.
• Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты импортировали 25 тонн меда.

Контроль качества

• Перед отправкой вся экспортируемая продукция прошла тщательную проверку:

  • Проведены лабораторные исследования
  • Подтверждено соответствие требованиям стран-импортеров

Данные показатели свидетельствуют о растущем интересе к отечественной сельскохозяйственной продукции на международном рынке. Строгий контроль качества со стороны Россельхознадзора обеспечивает соответствие экспортируемых товаров высоким стандартам безопасности и качества, что способствует укреплению позиций российских производителей на мировой арене.

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