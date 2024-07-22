Экспорт сельскохозяйственной продукции из Оренбуржья: итоги первого полугодия

Объемы экспорта кормов

• С начала года по середину июля 2024 года под надзором регионального Россельхознадзора осуществлен значительный экспорт сельскохозяйственной продукции.

• Более 44 тысяч тонн кормов растительного происхождения и комбикормов направлено в пять стран:

Латвию

Узбекистан

Таджикистан

Китай

Иран

Экспорт продукции животного происхождения

• В Китай и Туркменистан отправлено свыше 130 тонн субпродуктов и полуфабрикатов из мяса птицы.

• Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты импортировали 25 тонн меда.

Контроль качества

• Перед отправкой вся экспортируемая продукция прошла тщательную проверку:

Проведены лабораторные исследования

Подтверждено соответствие требованиям стран-импортеров

Данные показатели свидетельствуют о растущем интересе к отечественной сельскохозяйственной продукции на международном рынке. Строгий контроль качества со стороны Россельхознадзора обеспечивает соответствие экспортируемых товаров высоким стандартам безопасности и качества, что способствует укреплению позиций российских производителей на мировой арене.