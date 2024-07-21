Уральская Сталь поддержит новотроицкий строительный техникум в рамках ФП «Профессионалитет»

Комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») поддержит новотроицкий строительный техникум (НСТ) в рамках федерального проекта «Профессионалитет». С сентября 2025 года его студенты будут получать профессии, востребованные на комбинате.

«НСТ – это для нас уже третий колледж, с которым мы выстраиваем сотрудничество. На сегодняшний день мы реализуем несколько инвестпроектов и будем продолжать реконструкцию мощностей комбината еще долгие годы, и нам требуются квалифицированные строители. Кроме того, техникум готовит специалистов по целому ряду нужных городу профессий. Его развитие позволит сохранить людей в городе, привлекать сюда ребят, которые хотят получить интересную работу недалеко от дома», – отметил генеральный директор управляющей компании «Уральская Сталь» Денис Сафин.

Соглашение о создании и развитии образовательно-производственного кластера на основе интеграции НСТ и Уральской Стали подписал министр образования Оренбургской области Алексей Пахомов, управляющий директор АО «Уральская Сталь» Сергей Журавлёв и директор техникума Марина Хмырова.

«Мы имеем позитивный опыт работы в проекте «Профессионалитет», который планируем использовать в развитии партнерства с новотроицким строительным колледжем. Наша ключевая задача – совместно создать институт молодых квалифицированных кадров. Мы видим перспективы развития и роста. Для нас важно поднять имидж человека труда. Вместе мы найдем тот правильный подход и те эффективные программы под каждую рабочую профессию», – подчеркнул управляющий директор АО «Уральская Сталь» Сергей Журавлёв.

Уральская Сталь имеет обширную профориентационную программу. На постоянной основе комбинат поддерживает свои базовые учебные заведения – новотроицкий политехнический колледж (НПК) и филиал НИТУ МИСИС, а также 10 подшефных школ Новотроицка. В двух из них будут оборудованы инженерные классы Уральской Стали. В рамках проекта «Профессионалитет» уже два года является партнёром колледжа, погружен в реализацию образовательных программ, направил 20 млн рублей на дооборудование учебных классов.

На создание кластера НСТ получит финансирование на модернизацию учебных кабинетов, мастерских и материально-технической базы из регионального и федерального бюджетов, а также за счёт средств Уральской Стали. По условиям проекта к 1 сентября 2025 года переформатируется и процесс обучения студентов. Нововведения позволят сделать учебный процесс интересным, эффективным и востребованным. Участие в проекте «Профессионалитет» позволит НСТ готовить специалистов с практическими навыками в сокращенные сроки обучения: по специальности за 2 года 10 месяцев или по профессии за 1 год 10 месяцев с последующим трудоустройством на комбинате.