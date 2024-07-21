Генеральный директор УК «Уральская Сталь» Денис Сафин поздравил оренбуржцев с Днём металлурга

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Поздравляю с Днем металлурга всех, кто работает в нашей отрасли!

Каждый раз, приезжая на наши предприятия, убеждаюсь в том, что металлурги – люди с особым характером, способные, несмотря на всю сложность и высочайшие требования к работе, оставаться профессионалами и ежедневно ответственно трудиться в самых непростых условиях. Мы гордимся вами и ценим ваш труд и преданность профессии!

Отдельные слова благодарности ветеранам отрасли, которые строили и развивали наши предприятия, работали и передавали опыт молодым специалистам.

Благодаря вам металлургия развивается, выпускается новая продукция, а бесценный опыт и любовь к профессии металлурга не теряются и переходят из поколения в поколение!

В профессиональный праздник желаю нам всем оптимизма, здоровья, счастья и добра! Пусть всё лучшее сбудется!

Генеральный директор УК «Уральская Сталь» Денис Сафин