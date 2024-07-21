Управляющий директор АО «Уральская Сталь» Сергей Журавлёв поздравил оренбуржцев с Днём металлурга

Уважаемые металлурги и ветераны отрасли!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Металлург – это не только почётная профессия, но и призвание, объединяющее сильных, ответственных и мужественных людей, которые своим непосильным трудом создают прочную основу экономики нашей страны.

Вы вносите неоценимый вклад в развитие нашего государства, благодаря вашему мастерству и самоотдаче комбинат выпускает высококачественную продукцию, которая используется, как в строительстве, так и во многих отраслях промышленности.

В этот праздничный день хочу выразить вам благодарность за преданность нашему огненному делу и профессионализм. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых трудовых свершений!

Управляющий директор АО «Уральская Сталь» Сергей Журавлёв