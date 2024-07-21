Уральская Сталь феерично отметила День металлурга

Металлурги комбината «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») с размахом отметили свой профессиональный праздник.

В течение праздничной недели корпоративными, отраслевыми и ведомственными наградами отмечены более 300 работников.

Кульминационное торжество на городском стадионе собрало более 15 тысяч человек. Руководители региона, управляющей компании и комбината поздравили металлургов с праздником и вручили награды передовикам Уральской Стали.

«День металлурга для Оренбуржья — особенный праздник. А металлурги — особенные люди. Благодарю ветеранов отрасли за годы работы на благо нашего региона и страны. Очень рад видеть здесь много молодежи. За вами — будущее! Мы всё делаем, чтобы область и город менялись. Ремонтируем дома, дороги, образовательные учреждения, создаем новые производства. Конечно, нужно ваше участие — чтобы вы здесь жили, работали и продолжали дело ветеранов отрасли», – подчеркнул губернатор региона Денис Паслер.

«В свой профессиональный праздник традиционно мы дарим подарки. Вчера с губернатором запустили новотроицкий труброкатный завод. Это принесет дополнительные рабочие места, дополнительные деньги в бюджет и области, и Новотроицка. Конечно, за два года нам невозможно полностью изменить Новотроицк, но уже видно, что мы его преображаем в партнерстве с администрацией региона. Я приглашаю всех стать соучастниками, соавторами этих изменений. Присоединяйтесь к волонтёрскому движению Уральской Стали, к программам Агентства развития Новотроицка», – отметил генеральный директор управляющей компании «Уральская Сталь» Денис Сафин.

«Самый лучший праздник на свете — это День Металлурга. Металлурги —это необычные люди — те, кто знает, что такое чугун, кокс, агломерат, сталь, прокат, кто знает, как отремонтировать странные машины металлургического производства и прокатные станы, кто обеспечивает энергетикой, снабжает водой, кто вкусно накормит во время обеденного перерыва. Это всё называется большой семьей металлургов. 2023 год для нас был рекордным. Мы стали самым крупным налогоплатильщиком в Оренбургской области. На каждый вызов у нас есть свой шаг, и мы сделаем этот год таким же запоминающимся, чтобы сказать гордо — это наш металлургический год», – отметил управляющий директор Уральской Стали Сергей Журавлёв.

Генеральный директор управляющей компании «Уральская Сталь» Денис Сафин лично поздравил с присвоением звания «Почётный металлург» директора по энергообеспечению управляющей компании Петра Панина и работников Уральской Стали. Это машинист на молотах, прессах и манипуляторах управления по производству запасных частей Сергей Большаков, мастер коксохимического производства Евгений Ишков, начальник цеха ремонтно-механического управления Иван Мордвинцев, огнеупорщик электросталеплавильного цеха Сергей Пирогов и начальник смены листопрокатного цеха №1 Виталий Попов.

17 передовиков Уральской Стали отмечены Почетными грамотами Минпромторга РФ, которые им передал управляющий директор комбината Сергей Журавлёв. Почетную грамоту Оренбургской области губернатор региона Денис Паслер вручил 7 сотрудникам комбината. Почетную грамоту муниципального образования город Новотроицк пятерым металлургам – глава Новотроицка Денис Меньшиков.

Незабываемым подарком для металлургов, новотройчан и гостей города стал Парад звезд российской эстрады. Для них выступили: московская кавер-группа UNIVERSAL, Ёлка, Мари Краймбрери и Niletto.

Праздничная программа закончилась красочным салютом под гимн Уральской Стали.