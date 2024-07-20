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21 июля 2024 г.
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В Оренбургской области зарегистрировано более 1400 случаев укусов клещей

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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На 18 июля в больницы Оренбургской области обратились 1465 человек с укусами клещей, из них 515 — дети.

По данным специалистов регионального Роспотребнадзора, укусы клещей зафиксированы во всех муниципальных образованиях региона. Наибольшее количество пострадавших зарегистрировано в Оренбурге (313 случаев), Новотроицке (133 случая), Бузулуке (97 случаев), Оренбургском районе (79 случаев), Орске (51 случай), Сакмарском (49 случаев), Бугуруслане (36 случаев), Абдулинском (35 случаев), Сорочинском (35 случаев) и Шарлыкском (35 случаев) районах.

На сегодняшний день зарегистрирован один случай клещевого боррелиоза, случаев клещевого вирусного энцефалита не выявлено. Специалисты призывают жителей региона быть осторожными и соблюдать меры предосторожности при нахождении на природе.

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