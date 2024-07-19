Уральская Сталь презентовала производство труб на ТПА-80 и заложила новое по прокатке труб на ТПА-273

На территории комбината «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») торжественно запущен в опытно-промышленную эксплуатацию трубопрокатный агрегат-80 (ТПА-80) Новотроицкого трубопрокатного завода и начато строительство нового трубопрокатного производства. В торжественных мероприятиях приняли участие губернатор Оренбургской области Денис Паслер, глава Новотроицка Денис Меньшиков, генеральный директор управляющей компании «Уральская Сталь» Денис Сафин, управляющий директор АО «Уральская Сталь» Сергей Журавлёв.

«Этот день войдет в историю не только комбината, но и всей Оренбургской области. Мы запускаем уникальное производство, которого не было в регионе. Уверен, в скором времени оно выйдет на серьезные проектные мощности, обеспечит более 500 новых рабочих мест. Производство бесшовных труб – настоящий прорыв в развитии промышленности нашего региона, результат огромного труда металлургов Уральской Стали», – сказал губернатор Денис Паслер.

Возведение трубопрокатного агрегата-80 (ТПА-80) стартовало два года, в ноябре 2023 года на прошивном стане изготовили первую гильзу бесшовной трубы из стальной заготовки диаметром 120 мм. С введением в опытно-промышленную эксплуатацию непрерывно-прокатного и редукционно-растяжного станов стартовал этап выхода на производство труб диаметром 32-89 мм, толщиной стенок 2,9-14 мм, длиной 4,5 -12 м. На проектную мощность до 250 тыс. т/год прокатчики планируют выйти к концу следующего года. Освоение производства востребованных в нефтегазовой отрасли бесшовных горячекатаных труб сопряжено с созданием более 500 новых рабочих мест.

«Уральская Сталь является градообразующим предприятием, и мы чувствуем особую ответственность за комбинат. Но мы не просто поддерживаем работу комбината, а запускаем еще и новые предприятия. Всего за 24 месяца мы возвели современное производство бесшовных труб, которые пойдут для всех отраслей рынка. Еще через два года у нас будет еще одно новое производство большим диаметром. В следующем году у предприятия юбилей – 70 лет, и мы встретим его с новыми проектами. И это не последняя наша инвестзадумка, чтобы развивать Уральскую Сталь, город и регион», – рассказал генеральный директор управляющей компании «Уральская Сталь» Денис Сафин.

Инвестиции – лучшее доказательство перспективности компании. Инвестпрограмма предполагает вложения в капитальное строительство, оборудование, инфраструктуру комбината и новые производства. С начала года направлено почти 6 млрд рублей, на пять лет запланировано более 150 млрд рублей. Среди ключевых проектов и запуск трубопрокатного агрегата ТПА-273. Он даст возможность производства труб горячедеформированной прокаткой из углеродистых и легированных марок стали. Длина труб – до 12 м., диаметр 114-273 мм, толщина стенки – 6-19 мм. Предусмотрено создание порядка 500 новых рабочих мест. Срок ввода в эксплуатацию – конец 2026 года. По случаю начала возведения нового комплекса ТПА-273 руководители компании и региона подписали график его строительства.

«У металлургов есть традиция – в канун своего праздника запускать новые агрегаты, и мы не являемся исключением. Но нет – Уральская Сталь является лидером изменения этой традиции. В этом году на день рождения комбината мы презентовали супермаркет чугуна, а сегодня – новое производство труб, которые никогда не производились в Оренбургской области. Мир меняется очень быстро и дает новые вызовы. Уральская Сталь пользуется этим и делает новый продукт с высокой добавочной стоимостью, востребованный на рынке. Двигаемся вперед, только вперед», – резюмировал церемонию управляющий директор АО «Уральская Сталь» Сергей Журавлёв.

На торжественном собрании коллектива по случаю празднования Дня металлурга руководители отметили областными, городскими и корпоративными наградами по номинациям порядка 100 передовиков, ветеранов и представителей династии Константиновых.