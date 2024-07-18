Уральская Сталь определила «Стальную королеву»

Металлурги комбината «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») подвели итоги корпоративного конкурса красоты «Стальная королева-2024».

Приветствуя участниц и зрителей управляющий директор предприятия Сергей Журавлёв отметил, что конкурс «Стальная королева» проводится в десятый раз, спустя почти десятилетний перерыв. Он технически отличается от прежних, но осталось название и количество финалисток. Руководитель комбината пожелал им проявить стальной характер и показать, что металлургия имеет не только суровое мужское лицо, но и красивый женский взгляд.

В финале за титул первой красавицы комбината боролись 8 из 52 номинанток — представительниц структурных подразделений, дочерних предприятий и базовых учебных заведений Уральской Стали:

Мария Маркисанова — ведущий специалист управления главного энергетика

— ведущий специалист управления главного энергетика Виктория Дзюба — контролер управления технического контроля

— контролер управления технического контроля Елена Тимофеева — инженер центральной лаборатории метрологии

— инженер центральной лаборатории метрологии Светлана Мельникова — ведущий экономист дирекции по финансам и экономики

— ведущий экономист дирекции по финансам и экономики Татьяна Черкасова — машинист крана управления производства запасных частей

— машинист крана управления производства запасных частей Анастасия Уланова — студентка новотроицкого строительного техникума

— студентка новотроицкого строительного техникума Виктория Ефимова — машинист ТЭЦ

— машинист ТЭЦ Елизавета Коваленко — секретарь Оренбургвторчермет

В течение трех месяцев подготовить оригинальные выступления финалисткам помогали хореографы, режиссеры, звукооператоры. В ходе Гала-концерта на площадке Ледового дворца «Победа» конкурсантки продемонстрировали знания и умения в профессии, спорте, пении, танцах, сценическом искусстве. Девушек оценивали не только по внешним данным и умению держать себя на сцене, они показали себя профессионалами своего дела, искусными хозяйками и творческими личностями.

Титул «Стальная королева-2024» получила ведущий специалист управления главного энергетика Мария Маркисанова. Призы и подарки в разных номинациях получили остальные участницы.