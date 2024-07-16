Оренбург затопило: жители спасаются из машин и общественного транспорта

Оренбург в понедельник охвачен мощным штормом: город оказался под ударом сильнейшего ливня. В считанные минуты улицы превратились в реки, и спасательные службы МЧС и полиция вынуждены спасать людей из затопленных автомобилей.
Сильный ливень обрушился на Оренбург ближе к вечеру, мгновенно затопив город. Вода быстро заполнила дворы и улицы, превратив лужи в настоящие моря. Это создало серьезные проблемы не только для пешеходов, но и стало настоящим испытанием для водителей.
Очевидцы разместили в телеграм-канале «Оренбург» видео, на котором видно, как автомобиль застрял в водной ловушке на улице Чкалова. Машина стоит с включенными аварийными огнями, а вода поднялась выше середины колес.
Люди оказываются в ловушке в затопленных автомобилях. Под окнами оренбуржцев развернулась масштабная спасательная операция: полицейские вытаскивают пассажиров из затопленных машин.
Последствия шторма в Оренбурге
На улице Есимова автомобили превратились в корабли. Низкие машины сразу же останавливаются, получая гидроудар и замирая с включенными аварийными огнями, в то время как высокие продолжают пробираться через лужи, словно теплоходы.
На улице Чкалова утонувшие автомобили вытаскивают машины МЧС. Спецтехника МЧС активно работает, чтобы освободить транспортные средства из водных ловушек.
Даже в общественном транспорте укрыться от непогоды не удается. В городских автобусах вода заливает салон, но некоторые пассажиры сохраняют оптимизм и даже поют.
Прогноз погоды
По прогнозу синоптиков, такая непогода сохранится и во вторник. В ближайшие сутки Оренбург вновь ожидают ливни и грозы. Жителям рекомендуется, при возможности, оставаться дома до улучшения погодных условий.
Видео можно посмотреть в ВК «Новости Оренбурга».