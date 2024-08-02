При поддержке Уральской Стали и Центра развития и популяризации физической культуры и спорта на фестивале «Уличная Атлетика» откроется инклюзивная площадка

3 августа в Новотроицке комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») и команда спортивных менеджеров АНО «Центр развития и популяризации физической культуры и спорта» в рамках Мультиспортивного фестиваля «Уличная Атлетика» откроют инклюзивную площадку.

Это уникальное место, где каждый желающий спортсмен с особыми возможностями здоровья сможет принять участие в соревнованиях, получить медали и дипломы:

1. Пауэрлифтинг (двоеборье) – вид спорта, в котором участники соревнуются в двух дисциплинах: приседания со штангой и жим штанги лёжа. Среди лиц с ОВЗ весовые категории: до 60 кг и свыше 60 кг среди женщин; 85 кг и свыше 85 кг среди мужчин; дополнительная дисциплина «русский жим»: женщины – вес штанги 35 кг; мужчины – вес штанги 55 кг.

2. Джаккало – настольная игра, представляющая собой поле с бортиками и углублениями, в которые игроки должны загнать деревянные шайбы при помощи специальных бит.

3. Шаффлборд – настольная игра, представляющая собой размеченное прямоугольное поле с бортиками и шайбами двух цветов. Игроки должны при помощи кия провести свои шайбы в зачётные зоны раньше соперника.

4. Кронхол – настольная игра, представляющая собой две деревянные доски с отверстиями, в которые необходимо закинуть цветной мешочек.

5. Гольф — настольная игра, которая имитирует настоящий гольф. Игроки должны закатить мячик в лунку при помощи клюшки за наименьшее количество ударов.

Для участия в соревнованиях на фестивале «Уличная Атлетика» приглашаются все желающие вне зависимости от возможностей здоровья, которым необходимо:

— Завести личный кабинет на сайте , где размещена программа фестиваля.

— Зарегистрироваться на интересующий вид соревнований на странице мероприятия

Помимо инклюзивной площадки для гостей и участников фестиваля подговлено большое количество активностей, таких как: силовой экстрим, турнир «Уличная Атлетика», рекорд России по берпи и многое другое.

Организаторы:

Фестиваль «Уличная Атлетика» пройдет по инициативе и при финансовой поддержке комбината «Уральская Сталь» для популяризации спорта здорового образа жизни среди молодежи. Организован командой спортивных менеджеров АНО «Центр развития и популяризации физической культуры и спорта» при поддержке администрации города Новотроицк.

АО «Уральская Сталь» – один из ведущих производителей мостовой стали российского рынка, листового проката, непрерывнолитой стальной заготовки, крупногабаритных литых изделий и чугуна. Новотроицкий металлургический комбинат производит более 100 марок стали, среди них уникальные: атмосферостойкие, коррозионностойкие, водородостойкие, огнестойкие и криогенные. Освоил производство биметалла по прогрессивной технологии пакетной прокатки слоя из нержавеющей стали с базовым слоем из углеродистой низколегированной стали. Официальный сайт

Команда спортивных менеджеров АНО «Центр развития и популяризации физической культуры и спорта», финалисты Международной премии #МЫВМЕСТЕ – 2022 года, в синергии с политикой государства и национальным проектом «Демография», федеральным проектом «Спорт-норма жизни», работает на решение задачи: увеличение количества систематически занимающихся физической культурой и спортом среди всех слоёв населения до 70% к 2030 году. Официальный аккаунт команды

«Уличная Атлетика» – спортивное движение, сообщество атлетов-любителей; Комплексная программа по вовлечению в систематические занятия физической культурой и оздоровительной двигательной активностью на уличных спорстаьтивных площадках. Подробнее о спортивном движении Уличная атлетика в официальном аккаунте Вконтакте или на сайте